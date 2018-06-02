Muharrem İnce'den Melih Gökçek'i çok kızdıracak ifadeler!

Kısa süreliğine annesini görmek için geldiği memleketi Yalova’da, gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in paylaştığı anketler de soruldu.

'MELİH ZAVALLI, YARALI BİR KUŞ'

İnce Gökçek için şu ifadeleri kullandı:

“4 Mayıs’ta adaylığım açıklandıktan sonra bir daha Yalova’ya gelemedim. Akşam ilk kez geldim dünkü Bursa mitinginden sonra. Melih yaralı bir kuş. Yaralı kuşa vurmam ben. Düşene vurmam, bizim geleneğimiz öyle. Melih zaten zavallı. Belediye başkanlığından olmuş. Şimdi de hala yaranma peşinde. Benim muhatabım değil o” dedi.

‘GÖSTER DİPLOMANI KURTUL'

Cumhurbaşkanına diplomasını sormanın hakkı olduğunu söyleyen Muharrem İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

“Üniversite diplomasının olmaması ayıp değildir. Şartlar öyledir, okuyamamıştır. Diploma konusunda yalan söylemek ayıptır. Yani diploması var gibi davranmak ayıptır. Yoksa pek çok insanın üniversite diploması yok. Birincisi bu. İkincisi üniversite diplomasını ben istemiyorum, anayasa istiyor. Anayasa diyor ki; 4 yıllık üniversite mezunu ve en az 40 yaşında değilsen, cumhurbaşkanı olamazsın.