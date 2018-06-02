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Muharrem İnce'den Melih Gökçek'i çok kızdıracak ifadeler!

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 12:21 | Son Güncelleme

Yalova'da açıklamalarda bulunan Muharrem İnce Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında çarpıcı sözler kullandı. Gökçek'in sosyal medya hesabından paylaştığı anketlerin hatırlatılması üzerine İnce, “Melih yaralı bir kuş. Yaralı kuşa vurmam ben. Düşene vurmam, bizim geleneğimiz öyle. Melih zaten zavallı." ifadelerini kullandı

Kısa süreliğine annesini görmek için geldiği memleketi Yalova’da, gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in paylaştığı anketler de soruldu.

'MELİH ZAVALLI, YARALI BİR KUŞ'

İnce Gökçek için şu ifadeleri kullandı:

“4 Mayıs’ta adaylığım açıklandıktan sonra bir daha Yalova’ya gelemedim. Akşam ilk kez geldim dünkü Bursa mitinginden sonra. Melih yaralı bir kuş. Yaralı kuşa vurmam ben. Düşene vurmam, bizim geleneğimiz öyle. Melih zaten zavallı. Belediye başkanlığından olmuş. Şimdi de hala yaranma peşinde. Benim muhatabım değil o” dedi.

‘GÖSTER DİPLOMANI KURTUL'

Cumhurbaşkanına diplomasını sormanın hakkı olduğunu söyleyen Muharrem İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

“Üniversite diplomasının olmaması ayıp değildir. Şartlar öyledir, okuyamamıştır. Diploma konusunda yalan söylemek ayıptır. Yani diploması var gibi davranmak ayıptır. Yoksa pek çok insanın üniversite diploması yok. Birincisi bu. İkincisi üniversite diplomasını ben istemiyorum, anayasa istiyor. Anayasa diyor ki; 4 yıllık üniversite mezunu ve en az 40 yaşında değilsen, cumhurbaşkanı olamazsın.

Yani siz şimdi 39 yaşında birini cumhurbaşkanı seçebilir misiniz, seçemezsiniz. Anayasa 40 yaşını geçecek diyor. 4 yıllık üniversite mezunu olmayan birini de cumhurbaşkanı seçemezsiniz. Onun için birincisi, ben istemiyorum, anayasa istiyor. İkincisi, devlet çökmüş devlet. YSK, siz kimsiniz, oradaki hakimler? Anayasa diyor ki, diploma. YSK’nın üyeleri de diplomayı soracak. Sana bir soru sorayım? Doktora gittin, ameliyat olacaksın. Sordun doktora, nereden mezunsun? 'Cerrahpaşa' dedi. Görebilir miyim diplomanı dedin. Kıvırdı doktor ‘yok’ dedi. Ameliyat olur musun, ameliyat olmazsın. Cumhurbaşkanına da diploma sormak hakkımızdır. Herkesin hakkıdır. Anayasa soruyorsa bunu, milletin de sorması lazım. Göster diplomanı kurtul kardeşim.”

‘30 AĞUSTOS'TA EMEKLİ EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını alkışlayan bir generalin olduğunu da belirten Muharrem İnce, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir general, bir siyasi parti başkanının konuşmasında, ki o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor, o konuşmada beni eleştiriyor. Beni eleştirdiği yerde general de Erdoğan’ı alkışlıyor. 30 Ağustos’ta ilk emekli edeceğim general, o general. Onun apoletlerini sökeceğim. Türk ordusunun generali misin, Ak Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek. Herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz, 30 Ağustos’ta onu emekli edeceğiz. Apoletlerini sökeceğim onun” diye konuştu.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
SEN MELİH E DAHİ RAKİP OLAMAZSIN PERİŞAN EDER SENİ GEL BAKAYIM MARREM BURİ
@moland deneyelim mi? ama melih yok görevde o ne olacak?
@moland MELİHİ KOVMADILARMI BİRADER SEN HANGİ GAZELİ OKUYON ?
Ya şu şahsı muhatap bile alma Sayın İnce.
MÜKEMMEL KAPAK CEVAP OLMUŞ; HELAL SANA SAYIN İNCE;
@sancaktar_g_1980 adam efsane ya neredeydin bugüne dek sayın ince
İNCE İNCE MERALCE SİZİN 24 HAZİRAN AKŞAMI SİYESET HAYATINIZ BİTECEK ONUN İCİN SAYIN PAŞAMIN APOLETLERİNİ SÖKMEYE HEVESLENME KILICDAR OĞLU SENİN SİYASET HAYATINI BİTİRDİ NEDEN KILIÇDAROĞLU ADAY ALMADIDA SENİ ADAY GÖSTERDİ SENİ BİTİRMEK İCİN SEN BIRAK CUMHURBAŞKANI OLMAYI SEN BİRDAHA MİLLET VEKİLLİĞİNİ BIRAK PARTİYE İLBAŞKANI OLAMASSIN HADİ İNCE 24 HAZİRANA KADAR BİRAZ HEVESİNİ ALL
@musti014 yatarken sırtını ört.açık kalınca beynine alttan hava gitmiş.
@musti014 sen rahat ol, tutuşma, sakin ol, sizin getirdiklerinizi temizlemek zaten kaç yıl alacak Allah bilir
inşallah
Güzel kapak.
melih beyi anlamakk zorr zatennn
hah hah haaaayyyyyy.melihe iyi kapak yapmış.fışkiyesini kırıp eline vermiş.
tsk nın paşası siyasetçinin önünde eğilmemeli.
KOVMADILARMI BUNU AK PARTİDEN NEYE YALANIYOR HALA CİĞERCİ KEDİSİ GİBİ
ah mıharrem kendi haline bakmazsın!!
melih gökçekin mesleği yokmu..? ne iş yapar.? .melih gökçeki hangi parti alır..?
Şunu söylemek istiyorum RTE ye kimse diktatör demesin incenin söylemine bak genaralin apoletlerini sökecekmiş ilk onu alacakmış görevden edep yahu siz bu paşaların emrine girip darbe yaptınız 28 şubatta elpençe durdunuz hülümeti yönettirdiniz paşalara paşaların açıklamaları doları euro yu belirledi bunlar a ses bile çıkartamadınız şimdi kalkmış konuşuyorsun seni keMal bilerek harcadı yoksa seçimden sonra erken kongre ve genel başkan sendin şimdi ekmeleddin abi gibi unutulacan ; bu arada aklın varsa melih beye bulaşma seni pecmurde eder demedi deme 24 haziran a kadar gez dolaş işte ince ince
Çok doğru söz .Melih gündeme gelebilmek yaranmak için çırpınıyor
Emekli olması demek bir eli yağda bir eli balda hepsinin dayalı döşeli villaları var herşey devletten karşılanıyor neymiş beyefendi urdu komutanıymış ne yapmış veya ne üretmiş hiç bir şey bunun için hayatının sonuna kadar krallar gibi yaşa diye konut ve araç yetmiyor koruma tahsisi var bununda değiştirilmesi gerek sayın ince memursa herkes memur ne demek bu kadar ayrımcılık yeter kaldırın kendi evinde kendi yağıyla kavrulsun vatandaşlık ne demekmiş öğrenirler belki.
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