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Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 11:50 | Son Güncelleme

2018 seçimlerine hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel de Muharrem İnce'nin listesine girdi. İnce, “O generalin apoletlerini sökeceğim. Türk ordusunun generali misin, AK Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek. ” dedi. İnce daha önce de Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar için "O yapıdaki insanlarla birlikte çalışmam" demişti

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bursa mitingi sonrasında Yalova’ya gelerek geceyi baba ocağı Elmalık Köyü’nde geçirdi.

İnce sabah ise Nevşehir mitingine katılmak üzere köyden ayrıldı. Kısa bir süreliğine de olsa Yalova’da vatandaşlarla selamlaşmak için aracından inen İnce, esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da gerçekleştirdiği seçim mitingine katılan ve konuşmasını alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’e tepki gösterdi.

"APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM"

İnce, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir general bir siyasi parti başkanının konuşmasında; o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor. O konuşmada beni eleştiriyor. Beni eleştirdiği yerde general Erdoğan’ı alkışlıyor. 30 Ağustos’ta ilk emekli edeceğim general o general. Onun apoletlerini sökeceğim. Türk ordusunun generali misin, AK Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek. Herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz, 30 Ağustos’ta onu emekli edeceğiz. Apoletlerini sökeceğim onun." dedi.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan Malatya’da düzenlenen mitingden sonra Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından organize edilen “Esnaf buluşmasına” katılmış, Muharrem İnce’yi hedef alarak “Çırağa dükkan teslim edilmez. Siyasetin çıraklarına da Türkiye emanet edilmez. Siyasette hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimini asla veremeyiz.” demişti.

Erdoğan’ı bu sözlerini, alkışlayanlar arasında 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’in de bulunması dikkatleri çekmişti.


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muharrem ince 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel Metin Temel erdoğan

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
Komutan BAŞKOMUTAN ı alkışlamış niye zoruna gidiyor ki...
@01kinyas01 Dangalak tam tersini düşün de öyle yaz.
Kısaca biz gelince bizden olmayanları dağıtacağız bir nevi darbe yapacağız diyor.Bu arada camide uygulamalı namaz dersi yapan binlerce Din Öğretmeni de var.Onları da artık açığa aldırırsınız.
burada haklı artık kuvvetler ayrılıpı kalmadı il başkanı gibi davranmak var
komutan akp de ise bu işte bir iş var demek
Düzen değişecek inşallah peki düzülen ne olacak
metin temek pkk denen ileti bitiren adamdır cumhur başkanı ordunun başıdır alkışlar senin gibi seloyu alkışlıyacak deği adi vatan hainleri sizi milet size en güzel cevabı sandıkta vericek sizin apoletleri bi söksun kıçınız açıkta gezin hainler sürüsü
adam doğru sözü alkışlamış niye alınıyon senmi verdin o apoletleride sen sökeceksin.
sen zaten sökmeyi kırmayı yıkmak için gelmeye çalisıyorsun yapmak birlestirmek cozmek için degil ince
KESINLIKLE HAKLI..YSLAKALIK DUYGULARI BAZILARINA MRVKISININ ONEM VE CIDDIYETINI UNUTTURUYOR.BIR GENERALE YAKISMMADI.YAZIKLAR OLSUN KIMLER BASIMIZDA
çevik bır erbakana zulmederken kıkır kıkır gulıyodunuz kerevızler..keserde dondu sapta işinize gelirse
Bir gecede aklını alırlar fazla sallama.
Bunlar da Erdoğanan biat edenler.Zaten işleri güçleri biat yalakalık.Ordu Türk milletine aittir Erdoğana değil anlayabiliyor musun General efendi kafan alıyor mu yoksa boş mu?
ince efendi sen bu kafayla ancak pkklıların oyunu alırsın
Sen kendini dev aynasında görüyorsun ama boyunun ölçüsünü alacaksın
sanıyosunuz ki türk ordusunda sadece fetöcüler var onlar kadar bide tayyipçiler var onlar da temizlenirse işte o zaman türk ordusu tamamen kurtulmuş olacak
sen anca başını alırsın muharrem piyonu
hadsiz sen kimsin ordu komutanın apoletini sökücen sen seloyu ziyarete gider ona özgürlük istiyen bir hainsin ancak .
Hadi ordan..!!28 Şubatta senin zihniyetin esas duruşta duruyordu.muhtıraları darbeleri alkışlayanlara bak sen..!!
ordu kimlere emanet
yavaşşşş çok hızlandın duvara çarpacan
Sen hic bir nane yiyemezsin.Sen ppk sevicu muuuarrem sen seloyu disari cikartmak icin pkk ile isbirligimi yaptin.Haddini bileceksin hatta bildirecegiz sana 24 haziran gecesi
Allah sana fırsat vermesin inşallah çünkü sen çok şey yapacaksın belli...
Paşa dediğin adam dik olur asker dik olurdu bizim bildiğimiz şimdi siyasetin esiri oldular yazık
Paşaların masaları yumruklama zamanı çoktan geçti artık siyasilerin emrindeler ince bunuda anlamamız bir de sen de ş
Adam herşey de doğru söylediği gibi bunu da gediğine koymuş.
lafa gelince demokrasi diyorsunuz en ufak bir seyde hazimsizlik.. sizden bu ülkee baskan felan olmaz..
kilictar senin apoletleri çoktan söktü sen asıl 24 hazirandan sonra ne yapacağını düşün
sen mafyamısın herkesi tehdit ediyorsun haddini bil
Kim ne derse desin Muharrem Ince bu konuda haklı. Partiyi alkislayan vali polis kaymakam asker ya da başka herhangi bir memur olamaz.
Hani ayrımcılık yapıcaktın. önceki genareler sizi alkışlıyordu sizin için darbe yapıyorlardı onları elüstünde tutunuz
Parti devleti, polis devleti ve nihayet ordu devleti olduk, artik halk diye bir sey kalmadi, aym yargitay danistay da alindi mission complete
hic bir halt yiyemezsin bosa efelenme efelik herif isi
pkk cenazesine giden chp li vekilleri ne yapacaksın.
MALLESEF TÜRK MİLETİNİN ŞANLI BİLDİĞİMİZ ORDUNUN BAŞINDAKİ GENERALLERİDE SİYASETE BULAŞTILAR TÜRK MİLLETİNİ DAHA FAZLA ÜZMEDEN DER HAL İSTİFA ETMELİLER AYRICA YILARDIR KAYMAĞINDAN FAYDALANAN TESK YANİ ESNAF BAŞKANI OLAN PALANDÖKEN'DE TAM BİR AMİGO ŞAKŞAKÇI OLMUŞTU YAZIK YAZIK MEMLEKETİ NE HALE GETİRDİLER BÖYLE ESNAF BAŞKANI DA OLMAZ OLSUN ÜYELERİN BATMIŞ BİTMİŞ HALEN ŞAKŞAKÇILIK YAPAR..
yavaş... topa bas...
Evet Muharrem ,, sende haddini hududunu bileceksin.. vesayetçi ordu temizlendikçe , ordu vesayetçilerden teslimiyetçilerden arındıkça ,, ordu, siz gibi omurgasız teslimiyetçi , zihniyetlerden uzaklaştıkça ,,ordu özüne döndükçe çıldırıyorsun ...çıldır muharrem çıldır ..
ZORUNA MI GİTTİ MUUUARREM KEMAL GEL MUUUREM DERKEN KURUK SALLAMISTN
orduda akp yapilasmasi
Chp zihniyeti daha seçilmeden kendini göstermeye başladı yürü anca gidersin muarreemmm
Ordu siyaset üstü kurumdur. Yazıklar olsun ordumuzun genleri ile oynadılar
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