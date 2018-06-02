Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bursa mitingi sonrasında Yalova’ya gelerek geceyi baba ocağı Elmalık Köyü’nde geçirdi.

İnce sabah ise Nevşehir mitingine katılmak üzere köyden ayrıldı. Kısa bir süreliğine de olsa Yalova’da vatandaşlarla selamlaşmak için aracından inen İnce, esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da gerçekleştirdiği seçim mitingine katılan ve konuşmasını alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’e tepki gösterdi.



"APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM"

İnce, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir general bir siyasi parti başkanının konuşmasında; o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor. O konuşmada beni eleştiriyor. Beni eleştirdiği yerde general Erdoğan’ı alkışlıyor. 30 Ağustos’ta ilk emekli edeceğim general o general. Onun apoletlerini sökeceğim. Türk ordusunun generali misin, AK Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek. Herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz, 30 Ağustos’ta onu emekli edeceğiz. Apoletlerini sökeceğim onun." dedi.