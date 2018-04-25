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Muharrem İnce'den son dakika Abdullah Gül açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 10:42 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen Muharrem İnce, Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu. İnce, "Tayyip Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır." dedi.

Muharrem İnce'den son dakika Abdullah Gül açıklaması

Abdullah Gül'ün adaylığı gündemdeki sıcaklığını korurken CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'den son dakika açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan İnce, "Tayyip Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır." dedi.

İnce, şu paylaşımlarda bulundu:

Türkiye’nin huzuru, güvenliği, milletimizin ve çocuklarımızın geleceği için Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak istiyoruz.

Ancak atadığı bürokrat ve rektörler FETÖcü çıkan, görevdeyken hiçbir kanunu veto edememiş, görevden ayrılınca yanlışa yanlış diyememiş Tayyip Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır.

Benim bu sürece ilişkin tek açıklamam budur, başka haber ve yorumları dikkate almayınız.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
hay ağzına sağlık...her resmi bayramda kulağı ağrıyan, tayyibin noterinin kardeşi tatyipten bi farkı yok. ikisi de düne kadar fetöcü değil miydi
ÖNCE ACABA ADAY OLURMU DİYE BEKLEDİLER, BAKTI ADAY OLMUYOR, ERDOĞANIN SUÇ ORTAĞI DEDİ ÇAMUR ATTI. ŞAŞIYORUM,HER TÜRLÜ İFTİRA, HAKARETİ YAPAN ADAMLAR NASIL BÖYLE CEZASIZ KALIYOR
genel başkanınız neden adayım diyemiyo demekki sizden bir halt olmaz
Çok doğru söylemiş
aynen öyle
Sizi yürekten kutluyorum Sayın İnce. İnsanların duygularına tercüman oldunuz...
İşte adamın dibi konuştu. satılmış medya mikrofon uzatsana Muharrem İnceye; bakın nasıl muhalefet yapıyor. işinize gelmiyor değil mi?
arkadaş bu cehepe ne kadar doyumsuz bir parti böyle Yıllardır uğraşıp durdular ama bir türlü İKTİDAR KOLTUĞUNA GEÇİP AĞIZ TADIYLA OTURAMADILAR GİTTİ valla kendileride biliyor böyle bişeyin olmayacağını ama Halen ısrarla neden bu kadar uğraş verip dururlar anlamış değilim Hani insan da biraz gurur falan olur ama yok galiba :))))
O kemal senin geçtiği yolu öpsün Muharrem İnce.
Aynen
Aynen katılıyorum. Kardeşi kardeşe düşman etmeyin.
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