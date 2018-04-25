Muharrem İnce'den son dakika Abdullah Gül açıklaması

Abdullah Gül'ün adaylığı gündemdeki sıcaklığını korurken CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'den son dakika açıklamalar geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan İnce, "Tayyip Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır." dedi.
İnce, şu paylaşımlarda bulundu:
Türkiye’nin huzuru, güvenliği, milletimizin ve çocuklarımızın geleceği için Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak istiyoruz.
Ancak atadığı bürokrat ve rektörler FETÖcü çıkan, görevdeyken hiçbir kanunu veto edememiş, görevden ayrılınca yanlışa yanlış diyememiş Tayyip Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır.
Benim bu sürece ilişkin tek açıklamam budur, başka haber ve yorumları dikkate almayınız.
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