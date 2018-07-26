Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran'daki seçimler sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini kullanmadan Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
İnce, "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında." ifadelerini kullandı.
İnce, günün ilerleyen saatlerde twitter hesabından bir açıklama daha yaptı. Belediye başkanlarının ve milletvekillerinin kurultay aleyhine açıklamalarına yanıt veren İnce, "16 yıl Milletvekilliği, 4 yıl Grup Başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda Milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım." dedi.
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