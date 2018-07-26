HABER

Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 16:56 | Son Güncelleme

Muharrem İnce sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "16 yıl Milletvekilliği, 4 yıl Grup Başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda Milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım" dedi.

Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran'daki seçimler sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini kullanmadan Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

İnce, "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında." ifadelerini kullandı.

muharrem

"O ARKADAŞLARIMIN DA GENEL BAŞKANI OLACAĞIM"

İnce, günün ilerleyen saatlerde twitter hesabından bir açıklama daha yaptı. Belediye başkanlarının ve milletvekillerinin kurultay aleyhine açıklamalarına yanıt veren İnce, "16 yıl Milletvekilliği, 4 yıl Grup Başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda Milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım." dedi.

ince-muharrem

PARTNERSon hali bomba! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...Son hali bomba! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
CHP'li 129 vekilden kurultay çalışmalarının sonlandırılması için bildiriCHP'li 129 vekilden kurultay çalışmalarının sonlandırılması için bildiri
ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeliANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'den son dakika açıklaması Milletvekili CHP milletvekili

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Penisi olmayan adam yıllarca iki kadını idare etti

Penisi olmayan adam yıllarca iki kadını idare etti

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bİ SUS ARTIK BE YETER GERCEKTEN YETER SEN SÖYLEDİKLERİNİ UNUTUP HANGİ YÜZLE KONUSUYOSUN YETER
gördüm gördüm ama bukadar yilisigini görmedim herkesin birşeyleri oluyor birtek kalıbının adamı olamıyor
chp nin üzerinde oy almış bir genel başkan adayı var bi zahmet geri dursunlar ayıptır yahu..
Yalaka milletvekilleri yakında hüsran olacaksınız..
bu durumda zor olursun
Diğer Haberler
ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli

ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli

CHP'de 129 milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na destek

CHP'de 129 milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na destek

Muharrem İnce'den çok sert açıklama: İbretle izliyorum

Muharrem İnce'den çok sert açıklama: İbretle izliyorum

İYİ Parti resmi sosyal medya hesabından Meral Akşener'e bir çağrı daha!

İYİ Parti resmi sosyal medya hesabından Meral Akşener'e bir çağrı daha!

Alpay Özalan'dan Meclis'teki gerginlikle ilgili açıklama: Bazı şeyleri görmezlikten gelemeyiz

Alpay Özalan'dan Meclis'teki gerginlikle ilgili açıklama: Bazı şeyleri görmezlikten gelemeyiz

Mustafa Destici: Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum!

Mustafa Destici: Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.