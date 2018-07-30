Muharrem İnce'den son dakika imza açıklaması

CHP'li muhalifler için kurultay sürecini başlatacak imzaları toplama süreci sona erdi. Kulislerden gelen bilgilere göre yeterli imza toplanamadı. Muhalifler ise yeterli imzaya ulaştıklarını ve 6 Ağustos kadar bunları genel merkeze ileteceklerini açıkladılar.

Tartışmalara müdahil olan Muharrem İnce, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Olağanüstü Kurultay için imza toplayan arkadaşlarımızın imzaları teslim etmek için 6 Ağustos 2018’e kadar hakları vardır. Ancak imzaları 2 Ağustos 2018 Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceklerini açıkladılar. Bunun haricindeki haber ve yorumlara itibar etmeyiniz" dedi.

"1250 İMZA BULAMAZSAM ÇEKİLİRİM" DEMİŞTİ

Muharrem İnce dün katıldığı canlı yayında bugünü işaret ederek, "Bin 250 delege imza vermezse kenara çekilirim" demişti.

CHP PM Üyesi Gaye Usluer, imzaların perşembe günü genel merkeze teslim edileceğini açıklamıştı.

Olağanüstü Kurultay için imza toplayan arkadaşlarımızın imzaları teslim etmek için 6 Ağustos 2018’e kadar hakları vardır. Ancak imzaları 2 Ağustos 2018 Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceklerini açıkladılar. Bunun haricindeki haber ve yorumlara itibar etmeyiniz. — Muharrem İNCE (@vekilince) 30 Temmuz 2018



