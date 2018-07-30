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Muharrem İnce'den son dakika imza açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 20:08 | Son Güncelleme

Bugün 1250 delegeden kurultay imzası alamazsa havlu atacağını ve kenara çekileceğini açıklayan Muharrem İnce, yeter sayıya ulaştığı iddia edilen ancak sayısı açıklanmayan imzalar konusunda twitter hesabından mesaj paylaştı. ince imzaların perşembe günü Genel Merkeze sunulacağını söyledi ancak imza sayısını bir türlü açıklamadı.

Muharrem İnce'den son dakika imza açıklaması

CHP'li muhalifler için kurultay sürecini başlatacak imzaları toplama süreci sona erdi. Kulislerden gelen bilgilere göre yeterli imza toplanamadı. Muhalifler ise yeterli imzaya ulaştıklarını ve 6 Ağustos kadar bunları genel merkeze ileteceklerini açıkladılar.

Tartışmalara müdahil olan Muharrem İnce, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Olağanüstü Kurultay için imza toplayan arkadaşlarımızın imzaları teslim etmek için 6 Ağustos 2018’e kadar hakları vardır. Ancak imzaları 2 Ağustos 2018 Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceklerini açıkladılar. Bunun haricindeki haber ve yorumlara itibar etmeyiniz" dedi.

"1250 İMZA BULAMAZSAM ÇEKİLİRİM" DEMİŞTİ

Muharrem İnce dün katıldığı canlı yayında bugünü işaret ederek, "Bin 250 delege imza vermezse kenara çekilirim" demişti.

CHP PM Üyesi Gaye Usluer, imzaların perşembe günü genel merkeze teslim edileceğini açıklamıştı.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
gezi olaylarında memleketi karıştıran kim varsa kapatsın çenesini, vatana yük kuru kalabalıklar sizi,
SAYIN KILIÇDAROĞLUNUN KOLTUĞU BIRAKACAĞINI HİÇ Mİ. HİÇ DÜŞÜNMÜYORUM.. ESKİ TABİRLE.. YENİLEN PEHLİVAN.. GÜREŞE DOYMAZMIŞ.. GÜREŞE DEVAM.
eger bu kılıçdaroglu bu sefer cekilmezse dededen beri oy verdigim partiye bu adam ve tayfasi gidene kadar oy atmayacagim. cevremdeki kimseye de attirmayacagim and olsun
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