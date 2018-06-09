Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu hapishanede ziyaret etti. İnce ziyaretin ardından kısa bir açıklama yaptı.

Muharrem İnce'nin açıklamaları:

Enis Berberoğlu, değişim rüzgarını, umutların yeşermesini hapishanenin içinde hissettiğini, bunu da duyurmamı istedi.

İNFAZ KORUMA MEMURLARININ 3600 SORUNU



İnfaz koruma memurları ile sohbet ettik, onların da sorunları var. 3600'e dahil edilmemesi ile ilgili sıkıntıları dinledim. Önümüzdeki günlerde çalışma yaptırıp onların da sorunlarını çözeceğiz.



