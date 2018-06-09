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Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 12:41 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti.

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu hapishanede ziyaret etti. İnce ziyaretin ardından kısa bir açıklama yaptı.

Muharrem İnce'nin açıklamaları:

Enis Berberoğlu, değişim rüzgarını, umutların yeşermesini hapishanenin içinde hissettiğini, bunu da duyurmamı istedi.

İNFAZ KORUMA MEMURLARININ 3600 SORUNU

İnfaz koruma memurları ile sohbet ettik, onların da sorunları var. 3600'e dahil edilmemesi ile ilgili sıkıntıları dinledim. Önümüzdeki günlerde çalışma yaptırıp onların da sorunlarını çözeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Enis Berberoğlu CHP

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
enis berberoğlu hangi ülkede olsa tutuklanmazdı.bizde guguk sistemi olduğu için terör örgütlerine giden mühimmat belgelerini ortaya çıkaran enis berberoğlu tutuklandı.
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