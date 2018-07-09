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Muharrem İnce'den tren faciası tepkisi: Görkemli törenler yapmaya devam ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 14:04 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tekirdağ Çorlu'daki tren faciasıyla ilgili olarak iktidara tepki gösterdi. İnce, 'Saraylar yapmaya paranız var, demiryollarının bakımını yapmaya paranız yok' ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den tren faciası tepkisi: Görkemli törenler yapmaya devam ediyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, sosyal medya hesabından Tekirdağ'da 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

'YOLDAN ÇIKAN TREN DEĞİL, BİLİMİ YOK SAYANLARIN AKLIDIR'

İnce, "Saraylar yapmaya paranız var, demiryollarının bakımını yapmaya paranız yok! Yoldan çıkan tren degil bilimi yok sayanların aklıdır. Yoldan çıkan bu akıl kaynakları kendine akıtmaya, o kaynaklarla görkemli törenler yapmaya devam ediyor!" ifadelerini kullandı.

'ŞİMDİ KENDİSİ İÇİN PARA BASMIŞ'

İnce bir başka paylaşımında, 'Önce FETÖ için para basmıştı, şimdi kendisi için para basmış!' dedi.


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Okuyucu Yorumları 61 yorum
YUH SİZE BE YAZIKLAR OLSUN SİZE, UTANMAZ CEHAPE VE MIARREM İNSANLARIN ÖLÜMÜ ÜZERİNDEN GÜYA AKTİDARI YIPRATACAK, VEYA PRİM KAZANACAK NE ALAKASI VAR YAĞMUR YAĞMIŞ BİR NEVİ AFET OLMUŞ O MENFEZ 2 GÜN ÖNCE KONTROL EDİLSE NE OLACAK 5 SAAT KESİNTİSİZ YAĞMUR YAĞSA GENE AYNISI OLACAK İŞTE BU YÜZDEN SİZ CEHAPELİLER HER AMAN VE HER YERDE KAYBEDECEKSİNİZ
@hdemirtasli bu suçsuz ölümlerden kimsenin suçu yok diyorsun yani,bir nevi 301 madenci gibi trene değilde fıtrata bindiler diyorsun,tüh sizin zihniyetinize ,yazıklar olsun.
aa ince sen yasıyonmu zırvaldın gene
sayın ince..bu konuda çok haklısınız.hani mahalle yanarken birisi saçını tararya işte öyle bir şey.24 can gitmiş,yaralıların hesabı yok.bizimkisi ziyafet derdinde.
Muharrem efendı, Sayın Devlet Baskanımız ERDOGAN gorkemlı torenler yapmasın dıye bır bahanemı arıyordun
ADAM DOĞRU SÖYLÜYOR .DAĞILIN.
konuştukça batıyon, biranı içmeye devam et yeğen
sayın ince, halkın %52 si bu rantiyecileri tercih etti, bu kadar koyunun olduğu bir ülkede, maalesef ateş düştüğü yeri yakıyor. tlc kanalında alaska demiryollarını halka seyrettiren rtük, bu kanalı sarayada açsında görsünler, yağışın ve doğa koşullarının en ağır olduğu ülkelerde rayların nasıl teknolojik olarak kontrol edildiğini, herşeyin sinyal üzerinden önceden haber alınabildiğini, ölümün kader olmadığını öğretsinler bu din istismarcılarına
seviyorum bu adamı helalll olsun yolun açık olsun
bunlar Atatürk Havalimanı saldırısı olduğu zamanda Osmangazi köprüsünün açılışını yapmışlardı.
syn ince kalin onceden organize yapilmis bir program secimlerdd bu yuzden perisan oldun daha halea polemik pesindesin haa dogru senin inancin olmadigi icin boyle elestiriyorsun bize verilen nefes vardir o bittinmi bir sey bahane olur Cenabi Allah azraile can alma gorevini verince azrail demis beni sevmez herkesin canini aldigim icin cenabi Allah demis ben bir bahane veririm sen onlarin aklina bile gelmessin demis onun icin neyapsin olenleri gerimi diriltecek Allah hepsini rahmet eylesin yaralilara acil sfalar versin yakinlarinsda sabir veesin
beyinsiz aptal yorumcu bütçe yokmu diyorlar
Bu kim ya vekil desen değil bakan değil başbakan değil cumhurbaşkanı hiç değil. Atanamamış bi öğretmen sadece. Niye sayfayı bu tarz adamların haberleriyle dolduruyosunuz. Bunun gibi bi sürü vatandaş var. Onların ağzından çıkanı da haber yapıyo musunuz. Görmek istemiyoruz artık
yav hee hee
kardeş haklısın doğru diyorsun susun artık bir birinize çamur atmaktan vaz geçin artık seçim bitti birazda hizmet edin artık
BU HÜLOĞLARIN GÖZLERİNE PERDE İNMİŞ.KRAL çıplak
dağılın aktroller.... bilimden anladığınız yok
bugün herşeyi biz yaptık diyen akp milgem projesini bile sahiplendi... milgem akpnin projesi değil... hep üstüne kondular....iyi projelerin.
ya bu her fıorsatı ranta çevirme fikri çok yazık yani
BİLİMSEL CHP NİN BELEDİYE BAŞKANLARI ÇÖP LERİ BİLE PATLATIP İNSANLARI ÖLDÜRMEYİ BECERMİŞLERDİ ŞİMDİ BU KALKMIŞ GÖRÜNÜRDE AŞIRI YAĞIŞTAN KAYNAKLANAN BENCE KESİNLİKLE SABOTAJ OLAN BU OLAY HAKKINDA AHKAM KESECEK EN SON ZAT SIN
Başarı için değişim şart. Bu adamı çok arayacaksınız 6,38 den benzin 5,30 dan mazot alamaya devam edin.
50.000 kişi aç kalmış 24 kişi ölmüş. kimin umrunda ağam sarayında eğleniyor işte
sonuna kadar haklısın sayın ince
bu adam tam dangalak
Çok acı bir olay. Fakat Muharrem İnce de buradan kendine paye devşirmeye çalışıyor malesef. Bir parça samimiyet. Üstelik Muharrem İnce kim ? Bir parti lideri mi ? Kim yani ? O evela kendi partisinde yarattığı kargaşaya kafa yorsun.
AGIR YAGMURUN GETİRDİGİ OLUMSUZLUKLA OLUŞAN BİR KAZADA BİLE PERVAZSIZCA MUHALEFETLE BİR YERE VARAMAZSIN İNCE EFENDİ SARAY DEDİGİN YER BU MİLLETİN MALI ERDOGANIN SARAYI DİYEREK BENCE DENSİZCE BİR SÖLEM VERİYORSUN HALKIN MALI MİLLETİN KÜLLİYESİ SEN KAZAN SEN ORADAN YÖNET ÜLKEYİ ÜLKENİN İTİBARINI ZEDELEYECEGİNE SİZDEN BU MEMLEKETE HİÇ BİR HAYIR GELMEYECEGİNİ BİLEN HALK ONUN İÇİN 68 SEKİZ YILDIR SİZE TEK BAŞINA İKTİDARA GELMENİZİ İSTEMİYOR ÇÜNKİ İŞİMİZ GÜCUNÜZ YIKMAK YAKMAK YOK ETMEK TERÖRE İKTİDAR OLABİ,LMEK İÇİN DESTEK VERMEK SİZLERDEN BU ÜLKEYE ZARAR DAN BAŞKA BİR ŞEY OLMAZ
40 bin kişinin katiline methiyeler düzenlerle işbirliği yapanlar hiç inandırıcı değilsiniz, politik malzeme peşindesiniz.
KURT DUMANLI GÜNÜ SEVER.. CHP ANCAK BÖYLE KAZADAN,. AFET'TEN BUNALIMDAN KAOSTAN FAYDALANIR.
my net seninde devrin bitti az kaldı...kazagelince.. rabbim ölenlere rahmet etsin ama bir kazadan meddet umanların zaten pili bitmiş durumda...gelelim meseleye...elbetteki sorumluların canına okunacak en ufak ihmalde herkez cezasını bulacak ...tartışmasız..hatalar kader ve kazaya bağlanmayacak...elbetteki sonucu da allaha bırakacağız..
inönüde böyle yapmıştı ah cehape ahhh
bu fırsatçılık sana prim getirmez muarremmmmm
Bir arap ölseydi ülkede tüm bayraklar şimdi yarıya inmişti bile
Bunun saray ile ilgisi yok. Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden İspanya ve Almanya'da da geçmiş yıllarda onlarca insanın ölümü ile sonuçlanan tren kazaları yaşandı. Hatta ABD'de dahi. Ray altındaki toprak yağış ile çökmüş. Vagonlarda bu yuzden raydan çıkmış. Kaza geliyorum demez sn. İnce.
Tren kazası ile yeni KHK ile oluşturulan NÜKLEER KURUMU nedir,faydalı mı,yoksa tehlikeli bir uyun mu?
SABOTAJI PLANLAYANLAR, TÖRENLERİN YAPILMASINA ENGEL OLAMAYACAKLAR.
AKP = CEHALET
@buyukergun İşte cahelet ,kibir,tepeden bakan bir zihniyet AKP liler Mhp liler cahil ,koministler,ateistler,bölücüler,masonlar,okumuş.
adam hakli beyler akp kendi yandasina veriyor butun ihlaleri sonra memur gidip konyrol etse bile hatayi rapor edemiyor. cunku patron arkadas.
Hadi sanada siyasi rant sağlayacak kapı açıldı ince samimiyetine zerre kadar inancım yok siyasi çıkar peşindesin.
BEYEFENDİ SJZ KENDİNİZE VE BAKIN SEN NASIL DİĞER BEYEFENDİYİ NASIL YENERİM ONA ÇALIŞIN YAS HEPİMİZİN YASI SİZE BURDAN MALZEME ÇIKMAZ
Bu ülkenin daha fazla ortak akıl ve ortak vicdana ihtiyacı var.
bir cok devlet adami davet edildigini bildikleri halde bu konu üzerinden siyaset yapmaya çalışmaları cok saçma... Gelen devlet adamları bakkal dukkanindami calisiyorda istediğin zaman erteleyip istediğin zaman cagirabilesin
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