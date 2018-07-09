Muharrem İnce'den tren faciası tepkisi: Görkemli törenler yapmaya devam ediyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, sosyal medya hesabından Tekirdağ'da 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

'YOLDAN ÇIKAN TREN DEĞİL, BİLİMİ YOK SAYANLARIN AKLIDIR'



İnce, "Saraylar yapmaya paranız var, demiryollarının bakımını yapmaya paranız yok! Yoldan çıkan tren degil bilimi yok sayanların aklıdır. Yoldan çıkan bu akıl kaynakları kendine akıtmaya, o kaynaklarla görkemli törenler yapmaya devam ediyor!" ifadelerini kullandı.

Saraylar yapmaya paranız var, demiryollarının bakımını yapmaya paranız yok! Yoldan çıkan tren degil bilimi yok sayanların aklıdır. Yoldan çıkan bu akıl kaynakları kendine akıtmaya, o kaynaklarla görkemli törenler yapmaya devam ediyor! — Muharrem İNCE (@vekilince) 9 Temmuz 2018

'ŞİMDİ KENDİSİ İÇİN PARA BASMIŞ'



İnce bir başka paylaşımında, 'Önce FETÖ için para basmıştı, şimdi kendisi için para basmış!' dedi.

Önce FETÖ için para basmıştı, şimdi kendisi için para basmış! — Muharrem İNCE (@vekilince) 9 Temmuz 2018



