Muharrem İnce'den Twitter'da videolu paylaşım! Bu mesajı verdi

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

"YOLCULUĞUMUZ DEVAM EDECEK"



İnce, "Hepimizin Türkiye’si için oy veren milyonlara, her gün mesaj yollayan, sosyal medyadan desteğini ve birlikte yürüme kararını paylaşan yüz binlere teşekkür ederim. Türkiye hepimizin Türkiye'si olana dek yolculuğumuz devam edecek." ifadelerini kullandı.

51 GÜNDE 41 BİN 357 KİLOMETRE



İnce, kendisi için hazırlanan bir videoyu da paylaştı. Muharrem İnce'nin mitinglerindeki sözlerinin yer aldığı videoda 51 günde 75 şehirde, 41 bin 357 kilometre yol gidildiği ve 107 miting yapıldığı belirtildi.



