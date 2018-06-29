Muharrem İnce'den YKS sınavına girecek öğrencilere mesajlar

Muharrem İnce, yarın ve pazar günü yapılacak olan YKS sınavı öncesi öğrencilere mesaj gönderdi.

İşte Muharrem İnce'nin Twitter hesabından YKS sınavına girecek öğrencilere mesajları;

Çocuklarım, evlatlarım, öğrencilerim, gençler; geleceğinizi belirleyecek önemli bir eşiktesiniz. Maalesef siyaset nedeniyle ertelenmiş bir sınava gireceksiniz. Her şeye rağmen tüm olumsuzlukları bir kenara bırakıp, geleceğinize odaklanmanızı istiyorum.

'TEKNOLOJİ GELİŞTİRMENİZ BENİM EN BÜYÜK İSTEĞİMDİR'

Heyecanınızı hissediyorum, en az aileleriniz kadar bu heyecanı yaşıyorum. Sizlerin umutlu, mutlu ve başarılı bir gelecekte; marka üretmeniz, tasarım yapmanız, teknoloji geliştirmeniz benim en büyük isteğimdir. Bu amaçtan asla vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim.

'HEPİMİZİN GELECEĞİNİ GERİ KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Önce üniversite sınavını sonra ülkemizin geleceğini, hepimizin geleceğini geri kazanacağımıza gönülden inanıyorum. Allah'tan her birinize zihin açıklığı vermesini diliyor, başaracağınıza inanıyor, gözlerinizden öpüyorum.





