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Muharrem İnce'den YKS sınavına girecek öğrencilere mesajlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 16:08 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından üniversite sınavına girecek öğrencilere mesaj gönderdi.

Muharrem İnce'den YKS sınavına girecek öğrencilere mesajlar

Muharrem İnce, yarın ve pazar günü yapılacak olan YKS sınavı öncesi öğrencilere mesaj gönderdi.

İşte Muharrem İnce'nin Twitter hesabından YKS sınavına girecek öğrencilere mesajları;

Çocuklarım, evlatlarım, öğrencilerim, gençler; geleceğinizi belirleyecek önemli bir eşiktesiniz. Maalesef siyaset nedeniyle ertelenmiş bir sınava gireceksiniz. Her şeye rağmen tüm olumsuzlukları bir kenara bırakıp, geleceğinize odaklanmanızı istiyorum.

'TEKNOLOJİ GELİŞTİRMENİZ BENİM EN BÜYÜK İSTEĞİMDİR'

Heyecanınızı hissediyorum, en az aileleriniz kadar bu heyecanı yaşıyorum. Sizlerin umutlu, mutlu ve başarılı bir gelecekte; marka üretmeniz, tasarım yapmanız, teknoloji geliştirmeniz benim en büyük isteğimdir. Bu amaçtan asla vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim.

'HEPİMİZİN GELECEĞİNİ GERİ KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Önce üniversite sınavını sonra ülkemizin geleceğini, hepimizin geleceğini geri kazanacağımıza gönülden inanıyorum. Allah'tan her birinize zihin açıklığı vermesini diliyor, başaracağınıza inanıyor, gözlerinizden öpüyorum.

Muharrem ince tweet

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
bu ülkenin senin gibi bir lidere ihtiyacı var
Adam gibi Adam i kaçırdık bilim sanayi uzay neler neler görebilirdik ortadoğu çöplüğüne devam haaa bu arada beğenmediysen git buradan diyecek tayfa burası babanızın ülkesi değil onu da ekleyeyim...
Mynet sen de iyice cozuttun..
Sen o gece neredeydin onu söyle milyonlarca chp li senin bir sözünü bekledi hani 50 bin avukatla yürüyorduk ne oldu susma
50 bin avukatla yürüyordunuz ne oldu alayınız fos çıktı beeeeeeee alayınız
kendini atatürk vs sanmış bu:)))
adam öğretmen diploması belli bırak çeksin..
bravo kendi ve ülkenin geleceği için uğraşmak bu olsa gerek
Sevgili Muharrem, Batı'nın elçisi ve AKP iktidarının dolaylı olarak baş destekçisi Kemal seni aday göstererek harcamaya çalıştı ama planı ters tepti, neredeyse partiden % 30-35'den fazla oy aldınız.. Tam CHP'den Kemalistleri temizlediğini zannederken başka bir kemalist ortaya çıktı ve kitlelerden muazzam destek aldı parti teşkilatı parmağını dahi oynatmamasına rağmen.. Yani sizin gibi bir Kuvayı Milliyeciyi de harcamadan hiçbir cehenneme gitmez.. kendinize iyi bakın her zaman yanındayız..
bir öğretmen olarak, gençlere, öğrencilere öğüt vermiş.. nutuk çekmek ne demek !
yazzık, kendini cbaşkani saniyor hala
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