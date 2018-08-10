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Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2018 10:25 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, sosyal medya hesabından ekonomi politikaları konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter üzerinden çağrıda bulundu. 'Ekonomik felaket' ifadesini kullanan İnce, 'Bir kez dahi olsa doğruyu yapın ve güzel ülkemizin uçuruma yuvarlanmasını engelleyin' dedi.

İnce'nin açıklamaları:

"Sayın Cumhurbaşkanı, geldiğimiz bu noktada, milletimizin ekonomik ve sosyal felaketini engellemek için, artık tavsiye etmiyorum, istirham ediyorum.

Bırakın şu dış güçler palavralarını. Erzincan ve Sivas mitinglerimdeki çağrımı özetliyorum. Lütfen bu çağrının gereklerini yerine getirin, bir kez dahi olsa doğruyu yapın ve güzel ülkemizin uçuruma yuvarlanmasını engelleyin.

A. Damadınız başta olmak üzere, ekonomi danışmanlarınızı kovun. B. Merkez Bankasına müdahale etmeyin. C. Kanal İstanbul gibi önceliği olmayan projeleri erteleyin.
D. “Kambiyo kontrolleri olmayacak ve finansal yatırımların güvenliği önceliğimizdir” açıklaması yapın."


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
MUHARREM BEY İYİKİ SEÇİMİ KAYBETTİN.YOKSA BU HÜLOĞLAR LAFTANDA ANLAMAZDI.NASIL İZAH EDECEKTİN O ZAMAN.BIRAKAKP NİN BECERİKSİZLİKLERİ ORTAYA ÇIKSIN.SEN DAHA SONRA SEÇİL ÖNEMLİ DEĞİL.AYRICA REİS BU GİDİŞLE NAZIMM HİKMETİN MEZARINI RUSYADAN ALTINA TEKER KOYUP TÜRKİYEYE GETİRİR.NEDE OLSA AMERİKAN DÜŞMANIYDI.
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