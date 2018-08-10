Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter üzerinden çağrıda bulundu. 'Ekonomik felaket' ifadesini kullanan İnce, 'Bir kez dahi olsa doğruyu yapın ve güzel ülkemizin uçuruma yuvarlanmasını engelleyin' dedi.

İnce'nin açıklamaları:

"Sayın Cumhurbaşkanı, geldiğimiz bu noktada, milletimizin ekonomik ve sosyal felaketini engellemek için, artık tavsiye etmiyorum, istirham ediyorum.

Bırakın şu dış güçler palavralarını. Erzincan ve Sivas mitinglerimdeki çağrımı özetliyorum. Lütfen bu çağrının gereklerini yerine getirin, bir kez dahi olsa doğruyu yapın ve güzel ülkemizin uçuruma yuvarlanmasını engelleyin.

A. Damadınız başta olmak üzere, ekonomi danışmanlarınızı kovun. B. Merkez Bankasına müdahale etmeyin. C. Kanal İstanbul gibi önceliği olmayan projeleri erteleyin.

D. “Kambiyo kontrolleri olmayacak ve finansal yatırımların güvenliği önceliğimizdir” açıklaması yapın."

1- Sayın Cumhurbaşkanı, geldiğimiz bu noktada, milletimizin ekonomik ve sosyal felaketini engellemek için, artık tavsiye etmiyorum, istirham ediyorum. — Muharrem İNCE (@vekilince) 10 Ağustos 2018



