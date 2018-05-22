Muharrem İnce: Fındık 15 lira olacak (2)

'FETÖ BUNLARA İHANET EDİNCE KÖTÜ OLDU'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'nde halka seslendi. Muharrem İnce, FETÖ'nün elebaşının ABD'den istenilip istenilmediği konusunda, "Bir tiyatro oynanıyor, ABD vermek istemiyor, Erdoğan almak istemiyor. Alırsa başına bela olacağını eski ortaklık günlerini anlatacağını biliyor. Bank Asya'yı nasıl açtıklarını, kimleri nasıl vali yaptıklarını, 60 generali emekli edip kimi hava kuvvetleri komutanı yaptıklarını tüm suçlarını anlatacak. FETÖ bunlara ihanet edince kötü oldu. Bu kardeş kavgası. Türk filmlerinde hani siz kardeşsiniz diyor ya, aynı o işte" dedi.

'ERDOĞAN'IN ADALETİ BU'

İnce, Erdoğan'ı, Filistin konusunda miting yapması nedeniyle eleştirerek, "Meydanlarda Filistin mitingi yapıyor. İsrail'den tohum almayı bırak, 'bırakmam' diyor. Petrol taşımacılığını bırak, 'bırakmam' diyor. İsrail'den Mavi Marmara'dan aldığın 20 milyonu geri ver, 'vermem' diyor. Ne yapacaksın? miting yapacaksın. Miting kendisi seçim için var. Sıkı durun 81 milyonun bunu bilmesi lazım. Burada bir Filistinli ve İsrailli var, Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Filistinli vize alması lazım. İsrailli'nin Türkiye'ye gelmesi için vize alması gerekmez. İşte Erdoğan'ın adaleti bu, Erdoğan'ın Müslümanlığı bu. Bunu görmüyor musunuz?" diye konuştu.

'BUNLARI PAKETLEYİN'

Orman Genel Müdürlüğü'nü orman köylüsüne vereceklerini ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Neler yapacağız. 7,5 milyon orman köylüsü var. Milli gelirin yüzde 1'ini alır orman köylüsü. En ezilen kesim orman köylüsü. Türkiye'nin en zengin kurumu Orman Genel Müdürlüğü. İşte ilk yapacağımız iş Orman Genel Müdürlüğü'nden alıp orman köylüsüne vereceğiz. Gençler sizinle birlikte bu ülkeyi kalkındıracağız. Dünyada yeni meslekler konuşulacak. 16 yeni meslek gelecek gündeme, bugün adını bilmediğimiz meslekler. Sizi bunlara hazırlamamız lazım. 24'ünde üniversite sınavı yerine kabine gireceksiniz. Yani dalga geçiyor sizinle. Seçim kimin için Erdoğan için, benim için, diğerleri için biz seçileceğiz. Sınav ülkenin gençleri için. Değişecekse sınav tarihi değişmeyecek, seçim tarihi değişecek. Öğretmen ağabeyiniz olarak öğrencilerim evlatlarım sizden bir şey istiyorum 24 Haziran günü bunları paketleyin paketleyin."

'ÇİFTÇİYE MAZOT 3 LİRA OLACAK'

Çiftçiye mazotun 3 lira olacağını ifade eden İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çiftçi kardeşim canını sıkma. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmese de, Müslümanlar kurbanda angus kesse de, bu sorunu çözeceğiz. Çiftçiye mazot 3 lira olacak. Asgari ücret 2 bin 200 olacak. Hedef büyük, zaman dar işimiz zor. Şimdi önümüzde bir seçim var. Bu seçimi kazanacağız, Allahın izni, milletin isteğiyle. Bir başkası yine bir manifesto açıkladı. Erdoğan bir manifesto açıkladı. Manifesto bildirgesi gelecekte yapacaklarını açıklamaktadır. 16 yıldır iktidardasın dövizi düşürememişin, terörü bitirememişsin, sen yapsan yapsan iflas belgesi açıklarsın. Devlet yönetimi incelik ister. Kötü gidişata 'dur' demek için ince ayar vereceğiz. İnce eleyip sık dokuyacağız. Türkiye'nin unuttuğu bir şeyi yeniden hatırlatacağız. Uzlaşma, barışma, kucaklaşma. Ben bir fizik öğretmeni olarak bu ülkenin eğitiminden memnun değiliz. Bizim sınav sistemi ve eğitim sistemini masaya yatırmamız lazım. Erdoğan nasıl yaptı? Ben iktidarım, sınavı da eğitimi de isteğim gibi yaparım dedi. Biz öyle yapmayacağız, masaya çağıracağız. Ak Partili oturacak, yanına Ülkücüler, yanına İyi partililer oturacak, bende 'Gelin eğitimde uzlaşalım çocuklar hepimizin' diyeceğim. Süremiz 1 yıl. Yeni bir eğitim modeliyle yola çıkacağız. Kim iktidar olursa olsun o eğitim sistemini değiştirmeyecek. Dayatmayla eğitim olmaz."

'ŞAM'A TÜRK BÜYÜKELÇİSİNİ GÖNDERECEĞİM'

İnce, 4 milyon Suriyelinin Türkiye'de olduğunu belirterek, "4 milyon Suriyeli Türkiye'de. Suriye'de Türk Büyükelçiliği var mı? Yok. Büyükelçi gönder, ilişki kur. Kapris içerisinde. Cumhurbaşkanı olursam Şam'a Türk büyükelçisini göndereceğim. Davul zurnayla Suriyelileri göndereceğim. Ben dış politikada uzmanlarla çalışacağım. Tek adam ve ehliyetsiz ekibi göndereceğiz. Güçlü bir lider ve bir ekip çalışması gelecek. Ortak akılla ortak iyiyi bulacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI