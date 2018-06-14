Muharrem İnce, günü köyünde dinlenerek geçiriyor (2)

Süheyla GÖZDERELİLER- Hasan BOZBEY/YALOVA, (DHA)- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün gece geldiği Yalova'nın Elmalık köyündeki evinde günü dinlenerek geçiriyor. Muharrem İnce, yoğun geçen seçim maratonuna bir günlük mola verdi. Dün akşam saatlerinde kent merkezine 9 kilometre uzaklıkta bulunan annesi ve ailesinin yaşadığı Elmalık köyüne gelen İnce, geceyi kendi evinde geçirdi. Evden dışarı çıkmayan Muharrem İnce, bir ara gazetecilere el salladı, "Biraz dinlenmem lazım. Bugün istirahatteyim arkadaşlar, kusura bakmayın. Akşam köydeki iftara katılacağım. Yarın sabah ise bayram namazını kılıp ailemle bayramlaşacağım" dedi. Muharrem İnce'nin, yarın akşam Yalova'da ikinci mitingini yapacak.



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