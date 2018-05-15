Muharrem İnce hangi takımı tutuyor?

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre İnce, dün Konya'da yaptığı miting öncesinde bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu. 'ÇOK YAKIN ORANLARDA İKİNCİ TUR'



İnce, AK Parti çevresinde olanlar da dahil olmak üzere pek çok seçmenin 24 Haziran seçimlerinde kendisine oy vereceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda kazanmak için çabalayacağını ifade eden İnce, “Seçimler ilk turda bitmezse Erdoğan ile çok yakın oranlarda ikinci tura kalacağımızı biliyorum. Birimiz yüzde 40, diğerimiz yüzde 37-38 oranında oy alacaktır. Hatta bu pazar seçim olursa oy oranımın en az yüzde 29.9 çıkacağına dair iddiaya dahi girebilirim” dedi. '81 MİLYONUN GELİRİNİ BİR KİŞİYE EMANET EDEMEZSİNİZ'



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde cumhurbaşkanının çok geniş yetkilere sahip olduğunu hatırlatan İnce, seçimi kazanması durumunda bazı yetkilerini iade edeceğini söyledi. Buna ‘Cumhurbaşkanının bütçe yetkisini’ örnek gösteren İnce, “Seçimleri kazanmam durumunda bütçe yetkisi gibi birçok hakkımı iade edeceğim. 81 milyonun gelirini bir kişiye emanet edemezsiniz” dedi. İnce, “Birçok yetkimi kullanmayacağım. Bütçeye 600 kişi karar versin. Meclis karar versin. Ben o vebali alamam” diye konuştu.

'AF DEĞİL, ADALET LAZIM'



İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği ancak Erdoğan tarafından ilk anda kabul görmeyen, genel af çıkışını da değerlendirdi. İnce, “Bize af değil adalet lazım. Bu çağrı da tıpkı erken seçimdeki gibi bir danışıklı dövüş olabilir. TBMM kapanmadan bir af düzenlemesinin getirileceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı. DİYARBAKIR VE VAN'DA MİTİNG



Hakkari’de yaptığı mitingden çok etkilendiğini, memleketi Yalova’da bile kendisine selam vermeye çekinen 10-15 kadar seçmenin olduğunu ancak Hakkari’de tüm kentin kendisini selamladığını söyleyen CHP adayı, bölge ziyaretleri ve Kürt seçmene ilişkin şunları söyledi: “Bir sonraki bölge gezilerim arasında Diyarbakır, Van var. Kürt kardeşlerimizin beni anladığını düşünüyorum. Hakkari’de bunu gördüm. Ben kendilerinden çok oy alacağımı düşünüyorum. Kürt seçmenin oyları bakımından, Akşener’den ve Erdoğan’dan daha az oy alacağıma dönük ankete inanmadığımı belirtmeliyim. Hakkari’de gezerken bir tek kişi elini elimden çekmedi. Herkes selamını verdi. Olağanüstü bir şeydi.”

'HER ADAYA İZİN VERİLMESİ LAZIM'



Yurtiçindeki mitinglerin yanı sıra gerekirse yurt dışında da mitingler düzenleyeceğinin altını çizen Muharrem İnce, “Tayyip Erdoğan’a miting izni vermeyeceğini söyleyen ülkeler var. Bize izin verir de onlara vermezlerse biz de yurt dışında miting yapmayacağız. Her adaya yurt dışında izin verilmesi lazım. Bu yarışta eşit koşullar gerekiyor” dedi. 'ÖZÜR BELGESİ YAYINLAMASI LAZIM'



Erdoğan’ın iktidarda olduğu 16. yılın sonunda faizleri düşüreceğine, işsize iş bulacağına, terörü bitireceğine yönelik ifadelerinin, ‘iflasın belgesi’ olduğunu vurgulayan İnce, “Erdoğan’ın manifesto yayımlamaya hakkı yok. Özür belgesi yayımlaması lazım. Manifestoyu ben yayımlarım. Manifesto bir gelecek bildirgesidir. 16 yılın sonunda ‘şunları, şunları yapacağım’ demek abestir” ifadelerini kullandı. 'ÇOCUKLAR TEMİZ TUVALETLERE GİDECEK'



Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yapacaklarından da örnekler veren Muharrem İnce, “Tek icraat hakkım bile olsa mutlaka çocuklarımızın okullarda temiz tuvaletlere gitmesini sağlayacağım. Çocuklarımız okullarda artık o pis tuvaletleri kullanmayacaklar. Bunu çok istiyorum” dedi.