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Muharrem İnce hangi takımı tutuyor?

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2018 12:30 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gazetecilerin 'hangi takımı tutuyorsunuz' sorusuna, "Beşiktaş’ın Çarşı ruhuna bayılıyorum, Galatasaray’ın Avrupa’da ses getirmesine güveniyorum. Trabzon’un Anadolu’da olması bir başka güzel. Çocukken Fenerbahçeli'ydim." yanıtını verdi.

Muharrem İnce hangi takımı tutuyor?

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre İnce, dün Konya'da yaptığı miting öncesinde bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu.

'ÇOK YAKIN ORANLARDA İKİNCİ TUR'

İnce, AK Parti çevresinde olanlar da dahil olmak üzere pek çok seçmenin 24 Haziran seçimlerinde kendisine oy vereceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda kazanmak için çabalayacağını ifade eden İnce, “Seçimler ilk turda bitmezse Erdoğan ile çok yakın oranlarda ikinci tura kalacağımızı biliyorum. Birimiz yüzde 40, diğerimiz yüzde 37-38 oranında oy alacaktır. Hatta bu pazar seçim olursa oy oranımın en az yüzde 29.9 çıkacağına dair iddiaya dahi girebilirim” dedi.

'81 MİLYONUN GELİRİNİ BİR KİŞİYE EMANET EDEMEZSİNİZ'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde cumhurbaşkanının çok geniş yetkilere sahip olduğunu hatırlatan İnce, seçimi kazanması durumunda bazı yetkilerini iade edeceğini söyledi. Buna ‘Cumhurbaşkanının bütçe yetkisini’ örnek gösteren İnce, “Seçimleri kazanmam durumunda bütçe yetkisi gibi birçok hakkımı iade edeceğim. 81 milyonun gelirini bir kişiye emanet edemezsiniz” dedi. İnce, “Birçok yetkimi kullanmayacağım. Bütçeye 600 kişi karar versin. Meclis karar versin. Ben o vebali alamam” diye konuştu.

'AF DEĞİL, ADALET LAZIM'

İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği ancak Erdoğan tarafından ilk anda kabul görmeyen, genel af çıkışını da değerlendirdi. İnce, “Bize af değil adalet lazım. Bu çağrı da tıpkı erken seçimdeki gibi bir danışıklı dövüş olabilir. TBMM kapanmadan bir af düzenlemesinin getirileceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR VE VAN'DA MİTİNG

Hakkari’de yaptığı mitingden çok etkilendiğini, memleketi Yalova’da bile kendisine selam vermeye çekinen 10-15 kadar seçmenin olduğunu ancak Hakkari’de tüm kentin kendisini selamladığını söyleyen CHP adayı, bölge ziyaretleri ve Kürt seçmene ilişkin şunları söyledi:

“Bir sonraki bölge gezilerim arasında Diyarbakır, Van var. Kürt kardeşlerimizin beni anladığını düşünüyorum. Hakkari’de bunu gördüm. Ben kendilerinden çok oy alacağımı düşünüyorum. Kürt seçmenin oyları bakımından, Akşener’den ve Erdoğan’dan daha az oy alacağıma dönük ankete inanmadığımı belirtmeliyim. Hakkari’de gezerken bir tek kişi elini elimden çekmedi. Herkes selamını verdi. Olağanüstü bir şeydi.”

'HER ADAYA İZİN VERİLMESİ LAZIM'

Yurtiçindeki mitinglerin yanı sıra gerekirse yurt dışında da mitingler düzenleyeceğinin altını çizen Muharrem İnce, “Tayyip Erdoğan’a miting izni vermeyeceğini söyleyen ülkeler var. Bize izin verir de onlara vermezlerse biz de yurt dışında miting yapmayacağız. Her adaya yurt dışında izin verilmesi lazım. Bu yarışta eşit koşullar gerekiyor” dedi.

'ÖZÜR BELGESİ YAYINLAMASI LAZIM'

Erdoğan’ın iktidarda olduğu 16. yılın sonunda faizleri düşüreceğine, işsize iş bulacağına, terörü bitireceğine yönelik ifadelerinin, ‘iflasın belgesi’ olduğunu vurgulayan İnce, “Erdoğan’ın manifesto yayımlamaya hakkı yok. Özür belgesi yayımlaması lazım. Manifestoyu ben yayımlarım. Manifesto bir gelecek bildirgesidir. 16 yılın sonunda ‘şunları, şunları yapacağım’ demek abestir” ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLAR TEMİZ TUVALETLERE GİDECEK'

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yapacaklarından da örnekler veren Muharrem İnce, “Tek icraat hakkım bile olsa mutlaka çocuklarımızın okullarda temiz tuvaletlere gitmesini sağlayacağım. Çocuklarımız okullarda artık o pis tuvaletleri kullanmayacaklar. Bunu çok istiyorum” dedi.

'BİR LİRANIZI MUHARREM AĞABEYİNİZE VERİN'

Adaylık kampanyasına bağış yapmak isteyenler için açtıkları hesabı önümüzdeki günlerde duyurmaya hazırlandıklarını ifade eden İnce, gençlere de çağrıda bulundu. Gençlerden harçlıklarının 1 lirasını isteyen İnce, “Bağış yapmak isteyenler yayınlayacağımız hesap numarasına diledikleri miktarı yatırabilir ancak gençlere sesleniyorum. ‘Bir liranızı Muharrem ağabeyinize verin’ diyoruz” diye konuştu.

'MİZAHIN DA ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ'

Son günlerde ülkenin mizaha ihtiyacının arttığını da söyleyen İnce, “Diktatörlerin en çok rahatsız olduğu şey mizahtır. Mizahı çok önemsiyorum ve ülkede mizahın da önünü açacağız” dedi.

HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

İnce, 'hangi takımı tuttuğuna' dair soruya ise şu yanıtı verdi:

"Beşiktaş’ın Çarşı ruhuna bayılıyorum, Galatasaray’ın Avrupa’da ses getirmesine güveniyorum. Trabzon’un Anadolu’da olması bir başka güzel. Çocukken Fenerbahçeli'ydim."

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
O kadar kolpa ve sahtekar ki, delikanlı gibi şu takımlıyım bile diyemiyor :)
Ne alaka kardeşim bende gençliğimde takım tutuyordum büyüdükçe fanatizmin kötü birşey olduğunu anlıyor aynen bu kardeşçe düşünceleri benimsiyorsun . Bunu sahtekarlık neresinde ? Yada delikanlılıkla ne alakası var tuttuğun takımın ?
ben sana oy vermem sayın ince reis varken sana bakmak devlete hainlik olur,ama takım yorumundan şunu anladım fenerbahçelisin....
Adam fenerli tüm oylar inceye. aa reis de fenerli biz devam diyelim reis delikanlı rengi belli fenerbahçe reise oylar.
Muharrem İnce İnce doğrayacak rakiplerini
Adam çark gibi mübarek. Böyle de döneni ve kıvıranı da görmemiştim. İyi ki süper ligdeki 18 takımı da saymamış:)))
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