HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Muharrem İnce için bağış kuyruğu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 11:36 | Son Güncelleme

MERSİN’in Silifke ilçesinde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye bağış yapmak isteyenler sıraya girdi.

Muharrem İnce için bağış kuyruğu

SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Silifke ilçesinde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye bağış yapmak isteyenler sıraya girdi.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı mitingde seçmene "Ateşleyin bakayım" diyerek bağış isteyen Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin çağrısına Silifkelilerden karşılık geldi. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve CHP İlçe Başkanı Bünyamin Uçar önderliğinde bankaya gelenler, bağışta bulunmak için kuyruk oluşturdu. İnce'ye destek için para yatırmaya gelenler, çıkışta dekontlarını kaldırarak poz verdi. Belediye Başkanı Turgut, "Cumhurbaşkanlığına aday olan Muharrem İnce’ye, bu demokratik yarışta başarılar dilerim. Silifkeliler olarak her zaman yanındayız ve destekçisiyiz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Muharrem İnce için bağış kuyruğuMuharrem İnce için bağış kuyruğu

PARTNERAnkara'da dehşet! 25 köpek saldırdıAnkara'da dehşet! 25 köpek saldırdı
Berat Albayrak: Cumhurbaşkanımıza zarar gelirse olağan şüpheli bunlardırBerat Albayrak: Cumhurbaşkanımıza zarar gelirse olağan şüpheli bunlardır
CHP’li Parlar, adaylıktan çekildiCHP’li Parlar, adaylıktan çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Berat Albayrak: Cumhurbaşkanımıza zarar gelirse olağan şüpheli bunlardır

Berat Albayrak: Cumhurbaşkanımıza zarar gelirse olağan şüpheli bunlardır

Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında

Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında

Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık

Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık

Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum

Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.