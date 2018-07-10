Muharrem İnce için dikkat çeken iddia! Çarşamba günü açıklamalar yapacak

CHP 'de Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) Olağanüstü kurultay yönünde karar çıkmaması üzerine noter tasdikli imza toplama hareketi başlatma kararı alan Muharrem İnce 'yi destekleyen partililerden edinilen bilgilere göre, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 'nin çarşamba günü seçim sürecinde yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşacağı iddia edildi.

Egepostası'nda yer alan habere göre, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce , televizyonlara çıkarak, neden açıklama yapmadığını, seçim kampanyasını nasıl götürdüğünü, Genel Merkez'in kampanya sürecinde ona yeterli desteği vermediğini ve bu nedenle yalnız kaldığını anlatacak.

KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINA BİR DAHA ÇIKMAM DEMİŞTİ...



CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 'nin çarşamba günü yapacağı iddia edilen açıklamada, daha önce CHP Lideri Kemal Kılıçaroğlu'nun karşısına çıkmayacağını açıklamasına karşın neden daha sonra geri adım atarak 'Örgüt işini bilir' dediğini, niye imza hareketine destek verdiğini ayrıntılarıyla anlatacagi kaydedildi.

24 Haziran seçimlerinin ardından seçimi kaybeden CHP 'de başlayan Olağanüstü kurultay toplanması ve Genel Başkan değişimi taleplerini dile getiren İnce taraftarlarının bugün başlatacakları noter tasdikli imza toplama hareketini hafta ortasına (Çarşamba ya da Perşembe günü) ertelemelerinin nedeni de ortaya çıkmış olacak.