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Muharrem İnce için dikkat çeken iddia! Çarşamba günü açıklamalar yapacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 07:17 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Çarşamba günü basın aracılığıyla çok önemli açıklamalarda bulunacağı iddia edildi.

CHP 'de Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) Olağanüstü kurultay yönünde karar çıkmaması üzerine noter tasdikli imza toplama hareketi başlatma kararı alan Muharrem İnce 'yi destekleyen partililerden edinilen bilgilere göre, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 'nin çarşamba günü seçim sürecinde yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşacağı iddia edildi.

Egepostası'nda yer alan habere göre, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce , televizyonlara çıkarak, neden açıklama yapmadığını, seçim kampanyasını nasıl götürdüğünü, Genel Merkez'in kampanya sürecinde ona yeterli desteği vermediğini ve bu nedenle yalnız kaldığını anlatacak.

KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINA BİR DAHA ÇIKMAM DEMİŞTİ...

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 'nin çarşamba günü yapacağı iddia edilen açıklamada, daha önce CHP Lideri Kemal Kılıçaroğlu'nun karşısına çıkmayacağını açıklamasına karşın neden daha sonra geri adım atarak 'Örgüt işini bilir' dediğini, niye imza hareketine destek verdiğini ayrıntılarıyla anlatacagi kaydedildi.

24 Haziran seçimlerinin ardından seçimi kaybeden CHP 'de başlayan Olağanüstü kurultay toplanması ve Genel Başkan değişimi taleplerini dile getiren İnce taraftarlarının bugün başlatacakları noter tasdikli imza toplama hareketini hafta ortasına (Çarşamba ya da Perşembe günü) ertelemelerinin nedeni de ortaya çıkmış olacak.

İMZA HAREKETİNİN BAŞLANMASİ TALİMATİNİ VERECEK İDDİASI

Muharrem İnce'yi destekleyenlerin iddiasına göre İnce'nin Çarşamba günü seçim sürecinde yaşadıklarını ve neden imza hareketine destek verdiğini açıklamasının ardından kendisini destekleyenlere 'İmzaları toplayın' şeklinde çağrıda bulunacağı ve tüm Türkiye'deki CHP örgütlerinde Olağanüstü kurultay toplanması yönünde ortak imza hareketi başlatacağıda kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem ince Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kendini yönetemeyen insanlarla dolu bir siyasi parti devlet yonetmeye kalkisiyor.siz ilk once chp yi yonetmeyi basarin hepinoz bir koltugin pesine dusmussunuz yuvarlanip gidiyorsunuz
Kılıçdaroğlunu en çok savunan kişilerden biriyim. Ama artık olmuyor. Kurultayla değil de kendi isteğiyle bırakması lazım. 100 tane kurultay yapılsa yine kazanır. Çünkü delege yapısı % 80 kendisine bağlı. onun için kırgınlık olmadan kendi isteğiyle partinin önünü açması lazım. Başkada çare yok.
Evet bSlatsin katiliyorum
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