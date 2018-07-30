Muharrem İnce: İlk seçimi kaybettiğim an partiyi olağanüstü kurultaya götürürüm

CHP’de 24 Haziran seçimleri sonrasında başlayan olağanüstü kurultay talebinde noter kanalıyla başlatılan imza süreci 30 Temmuz bugün saat 17.30'da sona eriyor.
Değişim isteyen delegelerin sözcülüğünü yerine getiren CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultayı toplayacak salt çoğunluğa ulaştıklarını belirterek, “559 delege imzası elimizde, 69’u da postada. Toplam 628 imza topladık” açıklamasını yapmıştı.
634 imzaya ulaşması gereken delegeler şu ana kadar 628 ulaştıklarını iddia ederken, Genel Merkez, bu sayının 530'larda olduğunu söylüyor.
MUHARREM İNCE 'KURULTAY' TAAHHÜTÜ: NOTERE DAVET EDİYORUM
Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
“Sabah 10.00'da bütün delegelerimizi Olağanüstü Kurultayın toplanması için Notere davet ediyorum. 11.30'da ben de Notere gidip Genel Başkan seçilmem durumunda önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olamazsam Pazartesi sabahı kurultayı toplayacağımı taahhüt edeceğim.”
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