Muharrem İnce: İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler

CHP'li Muharrem İnce, olağanüstü kurultay için toplanan imzalara ilişkin Twıtter hesabından yaptığı açıklamada, "Topluma güven verecek, umut olacak, geleceği kazanacak bir değişime ihtiyacımız var. İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de, vermeyenler de partimizin evlatlarıdır" dedi.
ANKARA (DHA)
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