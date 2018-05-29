HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Muharrem İnce: İspatlamazsam namerdim (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 18:25 | Son Güncelleme

DEDE OCAĞI ÇAYELİ'NE UĞRADI Trabzon'dan kara yolu ile Artvin'in Borçka ilçesine doğru yola çıkan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dede ve ana ocağı Rize'nin Çayeli ilçesine uğradı.

Muharrem İnce: İspatlamazsam namerdim (2)

DEDE OCAĞI ÇAYELİ'NE UĞRADI
Trabzon'dan kara yolu ile Artvin'in Borçka ilçesine doğru yola çıkan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dede ve ana ocağı Rize'nin Çayeli ilçesine uğradı. Otobüsten inen ve yol kenarında bekleyen vatandaşlarla sohbet eden İnce, bir parkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın asılı fotoğrafını görünce "Dedemin insanlarına selam vermeden geçmeyelim dedik. Orada bir parka Mesut Yılmaz'ın ve Tayyip Erdoğan'ın resmi var değil mi? Oraya, 24 Haziran'dan sonra benim de resmimi de asın" dedi.
İnce, ardından otobüsle, Borçka ilçesine geçti.
İLK ÖĞRETMENLİK YAPTIĞI OKULU ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, öğretmenlik mesleğindeki ilk görev yeri olan Artvin'in Borçka ilçesinde, 1986-1989 yılları arasında 3 yıl öğretmenlik yaptığı Merkez İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. İnce, okul müdürü Muhammet Arslan ve eski öğrencileri tarafından karşılandı.
Okula girişte gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, "1986'nın 18 Kasım'ında ilk kez Borçka'ya geldim, göreve başladım. Bir baba nasıl evlatları arasında ayrım yapmazsa bir cumhurbaşkanı da okulları arasında ayrım yapamaz. Hepsi cumhurbaşkanının evlatlarıdır, cumhurbaşkanının öğrencileridir. Dolayısıyla ben ilk öğretmenliğimi burada yaptım. 1986'da ilk maaşımı buradan aldım. 2,5 yıl görev yaptım. İlk maaş aldığım okula geliyorum" diyerek heyecanlı olduğunu söyledi.
Kendisini karşılayan eski öğrencileri ile sohbet eden ve okula giren İnce, öğretmenlerin kaydının yer aldığı defteri inceledi. Defterde kendisine ait sayfayı bularak anılarını tazeleyen İnce, sayfanın da bir fotokopisini aldı.
Muharrem İnce ve beraberindekiler ardından miting alanına geçti.

FOTOĞRAFLI

Muharrem İnce: İspatlamazsam namerdim (2)Muharrem İnce: İspatlamazsam namerdim (2)Muharrem İnce: İspatlamazsam namerdim (2)Muharrem İnce: İspatlamazsam namerdim (2)

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
Bakan Özlü: Gündemimizde yer konusu yokBakan Özlü: Gündemimizde yer konusu yok
Muharrem İnce: İspatlamazsam namerdim/ Ek fotoğraflarMuharrem İnce: İspatlamazsam namerdim/ Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le ne zaman, nerede görüştüğünü açıkladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le ne zaman, nerede görüştüğünü açıkladı

Oyuncu Arda Öziri'ye acı veda!

Oyuncu Arda Öziri'ye acı veda!

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Meral Akşener'den 'Sana bu mu battı?' diyen Süleyman Soylu'ya sert yanıt

Meral Akşener'den 'Sana bu mu battı?' diyen Süleyman Soylu'ya sert yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler: Ey zavallılar, Erdoğan'dan kurtulmak için yanlış adamlar seçtiniz

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler: Ey zavallılar, Erdoğan'dan kurtulmak için yanlış adamlar seçtiniz

Son dakika! Hamza Dağ'dan Muharrem İnce'yi kızdıracak iddia

Son dakika! Hamza Dağ'dan Muharrem İnce'yi kızdıracak iddia

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş istifa etti

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.