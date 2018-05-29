Muharrem İnce: İspatlamazsam namerdim (3)

BORÇKA MİTİNGİNDE KONUŞTU

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geldiği Borçka ilçesinde düzenlenen mitingde konuştu, projelerini anlattı. İlk kez planlı ilçe mitingini, ilk görev yeri olan Borçka'da yaptığını belirten İnce, "Şimdiye kadar mitingleri hep il merkezlerinde yaptım. İlk kez planlı bir şekilde sadece Borçka’da miting yapıyorum. Arkadaşlara dedim ki 'Bütün mitingleri siz planlayın ama Borçka'ya miting koyacaksınız.' 18 Kasım 1986'da bir sabah 5.30'da Borçka'ya geldim, ilk maaşımı bu şehirden aldım. Onun için Borçka'nın yeri gönlümde ayrı. Yalova memleketim, Borçka ikinci memleketim. Allah'ın izni, milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda Artvin'in doğasına, çevresine, öğrencisine, eğitimine hepsine sahip çıkacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu şehirde, bu ilçede öğretmen olarak bulundum, milletvekili, grup başkan vekili olarak bulundum, cumhurbaşkanı adayı olarak buradayım. Allah’ın izniyle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Cumhurbaşkanı olarak Borçka’dayım. Bunu başaracağız. Ekstradan bana burada destek olacağınızı düşünüyorum" dedi.

'TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞ. AÇ NE YAPAYIM'

İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkında 'Pensilvanya' söylemlerine ilişkin suç duyurusunda bulunmasına yönelik ise şunları söyledi:

"Dedim ki; 'FETÖ ile AK Parti’yi kurmadan görüştün mü?' Ben görüştüğünü biliyorum. Ona 'Parti kuruyorum, bana yardımcı ol’ dediğini biliyorum. Kim söyledi sana Muharrem İnce? O yıllarda en yakınındaki kişi söyledi. Şimdi bugün bana suç duyurusunda bulunmuş, tazminat davası açmış. Aç ne yapayım, açarsan aç. Zaten Türkiye’de çay toplayan hâkimler var. Ne yapalım açarsan aç. FETÖ ile 12 yıl boyunca ortaklık yaptılar mı? Türk ordusuna FETÖ ile birlikte ortak kumpas kurdular mı? FETÖ'nün istediklerini vali yaptılar mı? FETÖ istedi diye Bank Asya'nın kurdelesini kestiler mi? FETÖ'nün istediklerini rektör yaptı mı? 'Bitsin artık bu hasret' dedi mi? 'Ne istediler de vermedik' dedi mi? Soruyorum size her istediğiniz verildi mi? Ona verildiyse ona torpil yapmış. Türkiye'ye birlikte ihanet ederlerken gayet güzeldi. Ne zaman FETÖ bunlara ihanet etti, kardeş kavgası başladı. Şimdi birbirlerine bağrıyorlar. Senden korkacak halim yok. Doğruları söylemeye devam edeceğiz. Yakında bunlar ince hastalığa tutulur. Bir telaş içerisindeler hiç sorma."

'BENİM SESİMİ ERDOĞAN KESEMEDİ'

Konuşması sırasında İnce, alandaki ses düzeninde yaşanan kısa süreli arıza üzerine teknik personele yönelip elindeki mikrofona vurarak, "Benim sesimi Erdoğan kesemedi, siz hiç kesemezsiniz" diye espri yaptı.

Ekonomik olarak yapacaklarını da sıralayan İnce, artık vatandaşın değil, devletin kemer sıkacağını söyledi. İnce, "Siyasette politikacı hep der: 'Kemer sıkacağız.' İlk kez İnce, farklı bir şey söylüyor; Kemer sıkılacak ama kemeri vatandaş sıkmayacak. Devlet kemer sıkacak. Mesela 300 araç, 3 bin koruma olmayacak. Uçak yok, sarayın ışıklarını söndüreceğim. Sarayda oturmak yok. 16 yıldır milletvekiliyim 14 yıl kirada oturdum. 1,5 yıl oldu bir apartman dairesi aldım. Benim evim zaten bana saray gibi geliyor. Sarayı bu ülkenin gençlerine vereceğim, bilim merkezi yapacağız orayı" diye konuştu.

MİTİNGE ÖĞRENCİLERİ DE KATILDI

Cumhurbaşkanı İnce, Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi halinde bölgenin ciddi gelir kaynağı olan fındığın fiyatının 15 lira olacağını ve herkesin bunu böyle bilmesi gerektiğini de ifade etti. Konuşmasının bitiminde İnce, mitingi izleyen öğrencilerinin parmak kaldırmasını istedi. İnce, kalabalık arasında parmak kaldıran öğrencilerine isimleriyle hitap ederek konuşmasına devam etti, bağış kampanyasına destek çağrısını yineledi.