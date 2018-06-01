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Muharrem İnce kendisine hediye edilen 'Elif' tablosunu ters tuttu

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 21:50 | Son Güncelleme

24 Haziran erken seçiminde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kendisine hediye edilen 'Elif' tablosunu ters tuttu.

Muharrem İnce'ye seçim ziyareti için gittiği Gümülcine'de "Elif" tablosu hediye edildi. İnce, "Elif" tablosunu ters tutunca komik bir görüntü ortaya çıktı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda “Elifi görüp mertek sanmak” deyimine görsel katkısı için Muharrem İnce’ye teşekkür borçluyuz' ifadesini kullandı.

abdulhamit gul


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Okuyucu Yorumları 26 yorum
size elif i de merteği de gösterecek allahın izniyle.hem de ince ince..
heyecanla bekliyoruz koyun diye bagirmanizi
bu ne gaflet bu ne delalett ince tersinden göremedinmi elifi x işinların evdemi kaldıydı
@davut69 birileri bakara makara derken sen ve senin gibiler hiç yorum yapmadı neden acaba?????????
memleketi tepetaklak ters çeviren hükümet siz kendinizi iyi seyredin.
Din anlayışı bilgisi bu kadar tutmayin muerremii de get be saklaban
o partinin havasında mı suyunda mı ne varsa artık :)
yaa arkadaş bunlara bide devletmi teslim edicez yaa yazık vallahide yazık billahide yazık
kendi menfaati için en ufak bir şeyi buýuk hatta yapmıs gibi yorum yapıyorsunuz pes dogrusu. allahtan incenin ayakabi kutusu, makara bakara , için bulunduğumuz ekonomik kriz , boş yere yatan insanlar ve saysam kelimeler yetmez. gibi hataları olsaydı yeminle idam ederlerdi . ters de tutat düzde tutar bu haber yapilamayacak kadar kücük bir şey koskoca devlet adamlarısınız muhalefetin her şeyine bahane aramayın krize bahane arayın bu ayrıştığıniz insanları nasıl birleştireceginize zaman ayirın ayip ayıp.
Kurban olduğum ALLAHIM sen ne güzel bir oyun kuransin. Bizim hafız elifi ilk defa görüyor tabi. O dinleyerek kuran-i hatmetmiş anlaşılan öyle hafız olmuş.
@11111111111978 cok komiksinnn )))))))
abdülham bey, elifin düzü yamuğu olmaz. I yı ters yazabilir misin?
Farkında olmadan Ters tuttu da ne oldu? rüşvet mi aldı, fakir fukaranın rızkını mı çaldı. Dinime söven bari müslüman olsa.
Abdulhamit gül o kuran dan bir ayet değil sadece Arap alfabesinin ilk harfi kuran alemlere rahmet olarak gelmiştir sadece araplara yada Arapçaya değil
Bu çizgiyi andıran ucunda küçük bir kıvrım olan harfi ters tutmakla ülke ekonomisi sarsıldı insanlar akın akın Hristiyanlığa geçiş yaptı İsrail Kudüs'ü ilelebet aldı. Ortadoğu 100 yıl bilimden uzaklaştı.Uzay aracı yapamayacağız artık.Abd keyfinden uçtu.1.5 milyar müslüman bakara süresine makara yaptı.İslamın kurtarıcısı şehit akplilerin kemikleri sızladı.Mavi marmarada öldürülen 9 kişinin ruhu ayaklandı.20 milyon dolar çöpe gitti.Dünya'da huzur kalmadı.İnce sen ne yaptın ya o elifi düzgün tutsaydın ya.ah türbanlı hacım görüyor musun bizans bunlar bizans camileri de ağır yapacklar:)
ooo baya büyük bir olay asalım hemen
adamı nerden vuracaklarını şaşırmışlar..
@remziyattara ramazanda su zikkimi icerseniz sirin olayim derken boyle rezil olursunuz inanmadigin degerlere oy icin girisirsen tersden gorursun bole
ne buyuk hata dımı bulamadınızmı baska bir şey troller
biz tahtaya yazı yazarken türkçe harfleri bile tanımayan bilmeyen anlayamayan başbakanlar gördük..arapça alfabedeki hartflari şeklini tersini düzünü bilmemek çok normal...
kemal işi biliyor attı inceyi ortaya artık chp yi eli asalı dede olana kadar bırakmaz
neymiş efendim ters tutmuşmuş aman aman arap alfabesinin ilk harfi sanki cok önemli tersi düzü
din elden gidiyor hiç insan ters tutar mı herşeyi çal ama elifi ters tutma
Olabilir insanlil hali.
Ne kadarda önemli ama hırsız değil geliyor yağmur ince ince
adam hafız olacaktı beyler dagılın..
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