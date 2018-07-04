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Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'Kurultay çağrısı yapmayacağım' açıklamasına yanıt verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 19:46 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kurultay çağrısı yapmayacağım" açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İnce, "Bakalım yarın MYK var. Belki farkı sonuçlar çıkar, konuşuruz Sayın Genel Başkanla, bunları değerlendiririz" dedi.

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'Kurultay çağrısı yapmayacağım' açıklamasına yanıt verdi

Muharrem İnce, Erzurum’un tek CHP'li belediyesi olan Çat Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç ile birlikte ilçede vatandaşlarla bir araya gelen İnce, Kadın Dinlenme Evi’nde kadınlarla sohbet etti.

“BELKİ FARKLI SONUÇLAR ÇIKAR”

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ın makamına da geçen İnce, buradaki çocukları yanına çağırarak bir süre sohbet etti. İnce, ziyareti sırasında basın mensuplarının Kılıçdaroğlu'nun ‘Kurultay çağrısı yapmayacağım, yerel seçimler var, onlara hazırlanacağız' şeklindeki açıklamasıyla ilgili sorusu üzerine, “Bakarız, şimdi sayın genel başkanla basın yolu ile konuşmam doğru olmaz, şık olmaz. Kendisi ile konuşurum ben. Doğrusu odur. Bakalım yarın MYK var. Belki farkı sonuçlar çıkar, konuşuruz Sayın Genel Başkanla, bunları değerlendiririz. Medya aracılığı ile konuşmak doğru olmaz, döndüğümde konuşurum, açıklamaları yaparız” dedi.

SONUÇLARI DEĞERLENDİRDİ

Öte yandan İnce, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kesin seçim sonuçlarını açıklamasına ilişkin de ilk değerlendirmeyi yaptı. İnce, “Hayırlı uğurlu olsun memlekete. Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında, yerel seçimler var. Hazırlıklarımızı yapıp, eksikliklerimizi giderip yenisine hazırlanmak lazım. Demokrasi zaten böyle bir şeydir.” dedi.

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