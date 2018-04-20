Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Ben daha önce de söylediğim gibi, CHP Genel Başkanı'nın doğal cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini, olacağını, olursa hep birlikte çalışacağımızı iletmiştim, yine ilettim Sayın Genel Başkan'a, o kendi takdiridir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde İnce'yi kabul etti.

Basına kapalı yapılan ve 30 dakika süren görüşme sonrası açıklamada bulunan İnce, haziran ayında yapılması planlanan seçimin bir erken seçim değil "bir panik, bir kapkaç seçimi" olduğunu savundu.

Türkiye'nin huzura, birliğe, uzlaşmaya ihtiyacı olduğunun altını çizen İnce, "Türkiye'nin büyük bir uzlaşmayı gerçekleştirmeye ihtiyacı var ve seçim bir çare olacaktır, bunu merak etmeyin." diye konuştu.

İnce, şöyle devam etti:

"Her gün bağıran, toplumun bir kesimini ötekileştiren, kutuplaştıran, herkesle kavga eden, korku düzeni kuran, bağımsız yargıyı katleden, demokrasimizi yerlerde süründüren bu zihniyetten hep birlikte kurtulacağız. Umutlarımızın tazelenmeye ihtiyacı var. Referandumda yarattığımız o büyük uzlaşmaya ihtiyacımız var. Bunu beraber başaracağız. Bazı belediye başkanlarına 'metal yorgunluğu var' diyordu, asıl metal yorgunluğu Sayın Cumhurbaşkanı'nda var. Hep birlikte bu korku düzeninden, bu yağma düzeninden kurtulacağız. Böyle bir ortamda 16 yıldır TBMM'de milletvekili olarak görev yapan biri olarak Sayın Genel Başkanımıza önümüzdeki süreçle ilgili görüşlerimizi ilettim. Sayın Genel Başkan anlattı ben diledim. Kaygılarımı, kuşkularımı, neler yapmamız gerektiğini, bunları anlattım. Dertleştik ve gidiyorum."