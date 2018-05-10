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Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 00:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, “Ortada hiçbir saygısızlık yoktu, koltuk haberlerine itibar etmeyin, ben kimseye haksızlık etmem” dedi.

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimler öncesinde AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede çekilen fotoğraflarda görüşme esnasında Erdoğan gösterişli bir koltukta otururken, İnce’nin sade bir koltukta ağırlanması dikkat çekti.

BAHÇELİ İLE KARŞILAŞTIRILDI

AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme sonrası basına servis edilen fotoğraflar, sosyal medyada yeni bir tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar, Bahçeli'nin ziyaretinde her iki liderin de aynı koltuklarla ve karşılıklı oturdukları belirtilirken, İnce'nin ise davete katılan diğer konukla birlikte aynı koltukta oturduğu kaydedildi.

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“ERDOĞAN SALTANAT KOLTUĞUNDA GİBİ”

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmedeki koltuk detayı CNN Türk’te yayınlanan programda da gündeme geldi. SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, konuya değinerek, “Cumhurbaşkanının burada saltanat koltuğu gibi bir koltukta oturması dikkat çekiyor. Buna dikkat etmek gerekir. Fotoğrafa bakıldığında Erdoğan bir saltanat koltuğunda gibi, Muharrem İnce ise oraya iliştirilmiş bir sandalyenin üzerinde gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

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İNCE'DEN 'KOLTUK' TWEET'İ

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden değerlendirmede bulundu.

Görüşmede hiçbir saygısızlık olmadığını ve koltuk haberlerine itibar edilmemesi gerektiğini belirten İnce, “AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdik, sohbet ettik, başarı diledik. Ortada hiçbir saygısızlık yoktu, koltuk haberlerine itibar etmeyin, ben kimseye haksızlık etmem. Önümüzdeki günlerde 100 bin imzayı bularak Cumhurbaşkanı Adayı olan Sayın Doğu Perinçek’i de ziyaret edip başarı dileyeceğim. Benim derdim kutuplaşmayı, ayrışmayı değil barışmayı, kucaklaşmayı gerçekleştirmek, herkesin Cumhurbaşkanı olmak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?
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