HABER

Muharrem İnce: “Korku düzenini yok edeceğiz diyenler, CHP’de korku düzeni kurdular”

POLİTİKA HABERLERİ | 04.02.2018 20:44 | Son Güncelleme

CHP Yalova milletvekili ve Genel Başkan adayı Muharrem İnce, “Korku düzenini yok edeceğiz diyenler, CHP’de korku düzeni kurdular” dedi.Muharrem İnce, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini seçtikten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

CHP Yalova milletvekili ve Genel Başkan adayı Muharrem İnce, “Korku düzenini yok edeceğiz diyenler, CHP’de korku düzeni kurdular” dedi.
Muharrem İnce, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini seçtikten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. İnce, dün Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in 49 mükerrer imza olduğunu söylediğini hatırlatarak, “O 49 imzanın listesini istiyorum. 49 mükerrer imza yoktu. 49 mükerrer varsa eğer tüzüğünde o delegenin tercihini yapması gerekir. Genel Başkan bana gönderdi. Aldığı imzadan 291 eksik oy aldı. 49’u iade ettim. 447 oyu bu insanlardan aldık yalan söyledikleri. Herkesin gözü önünde oldu. Bu insanlara baskı kuruluyor. CHP Genel Başkanı imza alıp oy alamıyorsa o partide sıkıntı var demektir. 300 eksik oy almışsa baskıyla alınmıştır. Ben bu zulme boyun eğmeyeceğim. Bu baskıya boyun eğmeyeceğim. Benim partimin Genel Başkanı kendisini sorgulaması lazım, 300 oy eksik alıyorsa. Korku düzenini yok edeceğiz diyenler CHP’de korku düzeni kurdular. Genel Başkanı bin 100 imza toplayıp 700 oy alması onu düşündürmesi lazım” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Flaş iddia: CHP’li iki vekil tuvalette yumruklaştı

Flaş iddia: CHP’li iki vekil tuvalette yumruklaştı

Başbakan Yıldırım Kilis’te

Başbakan Yıldırım Kilis’te

AK Parti Genel Başkan yardımcısı Ravza Kavakçı Kan;

AK Parti Genel Başkan yardımcısı Ravza Kavakçı Kan;

CHP kurultayında zehirlenme

CHP kurultayında zehirlenme

CHP kurultayında şok! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

CHP kurultayında şok! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

AK Parti Niğde Gençlik Kolları 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

AK Parti Niğde Gençlik Kolları 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.