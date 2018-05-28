Muharrem İnce, korumaların sahneden attığı vatandaşı arayarak özür diledi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Çiğli'deki mitingde kürsüde selfie çeken bir vatandaşın korumaları tarafından itilmesinin ardından, vatandaşı telefonla arayarak özür diledi.
"SORUMLULUK BANA AİT, ÖZÜR DİLİYORUM"
İnce, telefonda özür dilediğin vatandaşa şunları söyledi:
Ne var ne yok? İyi misiniz? Dün Çiğli'de sahneye çıkınca koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. 'Sorun yok' diyorsun. Benim yanımda çalışanların da sorumluluğu bana aittir ben özür diliyorum. 'Gerek yok' mu diyorsun?. Kusura bakma. Olmasını istemezdim böyle bir şeyin ama olmuş artık kardeşim.
BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI
İnce'nin korumaları, sahneye çıkarak İnce ile selfie çeken vatandaşı sahneden tutup aşağı fırlattı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
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Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı
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