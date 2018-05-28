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Muharrem İnce, korumaların sahneden attığı vatandaşı arayarak özür diledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 15:57 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, İzmir'in Çiğli ilçesindeki miting sırasında, bir vatandaşın, korumalar tarafından sahneden atılması nedeniyle özür diledi. Vatandaşı telefonla arayan İnce, 'Benim yanımda çalışanların da sorumluluğu bana aittir ben özür diliyorum' dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Çiğli'deki mitingde kürsüde selfie çeken bir vatandaşın korumaları tarafından itilmesinin ardından, vatandaşı telefonla arayarak özür diledi.

"SORUMLULUK BANA AİT, ÖZÜR DİLİYORUM"

İnce, telefonda özür dilediğin vatandaşa şunları söyledi:

Ne var ne yok? İyi misiniz? Dün Çiğli'de sahneye çıkınca koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. 'Sorun yok' diyorsun. Benim yanımda çalışanların da sorumluluğu bana aittir ben özür diliyorum. 'Gerek yok' mu diyorsun?. Kusura bakma. Olmasını istemezdim böyle bir şeyin ama olmuş artık kardeşim.

BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

İnce'nin korumaları, sahneye çıkarak İnce ile selfie çeken vatandaşı sahneden tutup aşağı fırlattı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.


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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Çiğli CHP Koruma

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
ÖZÜRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK.
allahınızı severseniz bırakın bu takiye işlerini numaradan medyanın önünde aramalar felan kaçıncı pod kırışın bu yalavoda sena dükkanında propaganda yaptırmadı diye dükkanını kapattırdığın bir esnaf var onuda aradın mı marrem KEmal hepinizin karekterini bozdu yalan dolan çakallık hepsi sizde
sen iisin muharrem bey ama sana atatürkçülerden oy cıkmaz
reisin korumalari asla boyle yapmaz hepsinin alni secdeye degiyor.
korumalar sahneden atarken görmemezlikten gel sonra adamdan medyaya rezil olmayasın diye özür dile
olmaması gerekirdi koruma görevden alınması lazım!
hahaahha chp zihniyeti şuan belediyeleri bile aynı şekilde hastanelerine kadar nereye bakıyorlarsa aynı
sayın ince o davranışı yapan korumalarınızı değıştirin. birisi onların babasına öyle yapsa ne düşünürlerdi acaba. Bu zihniyetteki korumalar atılmalı
Sayın ince özür dilemek gönül almak nezakettir ama bu halk anlamaz.Tevazu ve alçakgönüllülüğü zayıflık görür.Annesine küfredeni sever.Ananı da al git diyeceksin.Danışmanına tekmeleteceksin ki yaranasın.
Bırak bu işleri muarrem
Her zaman ki chp zihniyeti.İnsanları hor görmeyi bırakın artık!!
mancınıkla fırlatsaydın
Bu korumalar cumhurbaşkanına çalışıyor. İmajı zedeleyerek inceye zarar vermek istiyorlar.
OY ICIN HER SEYİ YAPIYOR TAM BIR GOSTERIS, OLURDA SECILIRSE O ADAMI SINIR DISI EDER BÖYLE BI OLAYDA
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