Muharrem İnce Küçükçekmece'de konuştu

Mehmet İlkay ÖZER-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, (DHA)-CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Küçükçekmece CHP ilçe binasının önünde düzenlenen mitingde konuştu.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Endüstri 4.0, gelecek, uzay, kuantum, teknoloji, tasarım diyorum. Benim cumhurbaşkanlığımda hiçbir yargı üyesi benim rakiplerimi eleştiremeyecek. Yargı üyeleri Erdoğan'ı eleştiremeyecek. Çünkü yargı üyeleri siyaset yapamaz. Benim cumhurbaşkanlığımda generaller beni alkışlamayacak. Benim cumhurbaşkanlığımda valiler benim değil milletin valisi olacak" dedi.
"Yeni bir kan lazım" diyen İnce, "Türkiye bu sıkıntılı günlerden bir yorulmuş adamla çıkamaz. Dünyada bir ülke ne zaman sıkışmışsa o sıkışmışlıkta Türkiye'yi mutlaka bir yeni isim kurtarmıştır" diye konuştu.
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