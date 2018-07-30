Muharrem İnce kurultay için imza verdi! Noterde görüntülendi

Muharrem İnce, Ankara’nın Çankaya ilçesi Hoşdere Caddesi üzerinde bulunan 35’inci Noter’e giderek, “Genel Başkan seçilmem durumunda, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olamazsam Pazartesi sabahı kurultayı toplayacağım” taahhüdünde bulundu. Muharrem İnce, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Noterde bir taahhütname imzaladığını söyleyen İnce, “Yani, Genel Başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilemezsem 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gideceğime noterden taahhütname verdim” diye konuştu.
İnce'nin açıklaması öncesi noterdeki fotoğrafı da ortaya çıktı.
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