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Muharrem İnce kurultay için imza verdi! Noterde görüntülendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 13:34 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, taahhütlerde bulunduğu dilekçesini notere verdi.

Muharrem İnce kurultay için imza verdi! Noterde görüntülendi

Muharrem İnce, Ankara’nın Çankaya ilçesi Hoşdere Caddesi üzerinde bulunan 35’inci Noter’e giderek, “Genel Başkan seçilmem durumunda, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olamazsam Pazartesi sabahı kurultayı toplayacağım” taahhüdünde bulundu. Muharrem İnce, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Noterde bir taahhütname imzaladığını söyleyen İnce, “Yani, Genel Başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilemezsem 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gideceğime noterden taahhütname verdim” diye konuştu.

İnce'nin açıklaması öncesi noterdeki fotoğrafı da ortaya çıktı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunlar mi ülkeyi yönetecekti!? Güleyim bari hem de cok sesli, bunlar kendisini yönetemiyor be...
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