Muharrem İnce, memleketi Yalova'da oy kullanacak

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçiminde oyunu memleketi Yalova'da kullanacak.
CHP Yalova İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 24 Haziran seçimlerinde oyunu saat 10.30'da, kent merkezindeki Saffet Çam İlköğretim Okulu'nda 1118 No'lu sandıkta kullanacağı belirtildi. İnce'nin, oy verme işleminin ardından Ankara'ya geçeceği kaydedildi. Muharrem İnce ile birlikte eşi Ülkü ve oğlu Salih Arda İnce de oy kullanacak.
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