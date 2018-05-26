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Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 10:02 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yıllar önce Beyaz Saray önünde çekilmiş beyzbol sopalı fotoğrafı yeniden gündeme geldi. Eski ABD Başkanı Barack Obama, o dönemde Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yapmış, görüşmenin ardından Obama'nın görüşme sırasında elinde beyzbol sopası ile çekilen fotoğrafı servis edilmişti. Fotoğraf Türkiye'de muhalefet tarafından eleştiri konusu olmuştu.

Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu

CHP Washington Temsilcisi Yurter Özcan’ın çektiği, 5 yıl önce yayımlanan fotoğrafta İnce, Beyaz Saray önünde elinde beyzbol sopası ile görüntülenmişti.

OBAMA'NIN, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİNDE BEYZBOL SOPALI FOTOĞRAFI PAYLAŞILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde, ABD Başkanı Barack Obama'yla koşurken Obama'nın elinde beyzbol sopası fotoğrafı Beyaz Saray tarafından paylaşılmıştı. O fotoğraf büyük tartışmalara neden olmuştu. Erdoğan'a muhalefet tarafından sık sık beyzbol sopası hatırlatması yapılmıştı.

ABD Atatürk Derneği tarafından söyleşi için Washington'a davet edilen CHP milletvekili Muharrem İnce, Beyaz Saray'ın önünde Erdoğan için böyle bir poz vermişti.

ODA TV

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Anahtar Kelimeler:
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