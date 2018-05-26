Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu

CHP Washington Temsilcisi Yurter Özcan’ın çektiği, 5 yıl önce yayımlanan fotoğrafta İnce, Beyaz Saray önünde elinde beyzbol sopası ile görüntülenmişti.
OBAMA'NIN, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİNDE BEYZBOL SOPALI FOTOĞRAFI PAYLAŞILMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde, ABD Başkanı Barack Obama'yla koşurken Obama'nın elinde beyzbol sopası fotoğrafı Beyaz Saray tarafından paylaşılmıştı. O fotoğraf büyük tartışmalara neden olmuştu. Erdoğan'a muhalefet tarafından sık sık beyzbol sopası hatırlatması yapılmıştı.
ABD Atatürk Derneği tarafından söyleşi için Washington'a davet edilen CHP milletvekili Muharrem İnce, Beyaz Saray'ın önünde Erdoğan için böyle bir poz vermişti.
ODA TV
Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!
Başkentte pankart kavgası! Karşıt görüşlü grup birbirine girdi
Rus uzman: Diğer ülkelerinin askerleri gay barlarda otururken Türk ordusu gerçekten savaşıyor!
Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!
Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu
KKTC’de Türk bayrağını indirme çalıştılar
Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in gelecekten verdiği haberler
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Okuyucu Yorumları 0 yorum