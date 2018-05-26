Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu

CHP Washington Temsilcisi Yurter Özcan’ın çektiği, 5 yıl önce yayımlanan fotoğrafta İnce, Beyaz Saray önünde elinde beyzbol sopası ile görüntülenmişti.

OBAMA'NIN, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİNDE BEYZBOL SOPALI FOTOĞRAFI PAYLAŞILMIŞTI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde, ABD Başkanı Barack Obama'yla koşurken Obama'nın elinde beyzbol sopası fotoğrafı Beyaz Saray tarafından paylaşılmıştı. O fotoğraf büyük tartışmalara neden olmuştu. Erdoğan'a muhalefet tarafından sık sık beyzbol sopası hatırlatması yapılmıştı.

ABD Atatürk Derneği tarafından söyleşi için Washington'a davet edilen CHP milletvekili Muharrem İnce, Beyaz Saray'ın önünde Erdoğan için böyle bir poz vermişti.

ODA TV

