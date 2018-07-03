Muharrem İnce'nin Erzurum programı belli oldu! Twitter'dan duyurdu

24 Haziran seçimleri için CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 81 ile seyahatler yapacak, temaslarda bulunacak. İnce, ilk durağı olan Erzurum'daki programlarını sosyal medya hesabından duyurdu.
İnce, Erzurum'da saat 10:00'da CHP İl Başkanlığı, 10:30'da İYİ Parti İl Başkanlığı, 11:00'de Atatürk Evi'ni ziyaret, 11:30'da salon toplantısı, 14:00'te ise Çat Belediyesi'ni ziyaret edecek.
Yarın Erzurum’da olacağız pic.twitter.com/dG3T1aF9nU— Muharrem İNCE (@vekilince) 3 Temmuz 2018
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