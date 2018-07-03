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Muharrem İnce'nin Erzurum programı belli oldu! Twitter'dan duyurdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 15:09 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, daha önce açıkladığı yurt gezilerine başlıyor. İnce'nin ilk durağı Erzurum olacak. İnce, kentteki programlarını saat saat sosyal medyadan duyurdu.

Muharrem İnce'nin Erzurum programı belli oldu! Twitter'dan duyurdu

24 Haziran seçimleri için CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 81 ile seyahatler yapacak, temaslarda bulunacak. İnce, ilk durağı olan Erzurum'daki programlarını sosyal medya hesabından duyurdu.

İnce, Erzurum'da saat 10:00'da CHP İl Başkanlığı, 10:30'da İYİ Parti İl Başkanlığı, 11:00'de Atatürk Evi'ni ziyaret, 11:30'da salon toplantısı, 14:00'te ise Çat Belediyesi'ni ziyaret edecek.


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