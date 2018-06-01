Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le görüştüğü iddiasında 'Yenilikçi hareket' kitabını dayanak gösterdiği eski TRT Haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör'e tepkiler gelmeye devam ediyor.

Güngör, İnce'nin iddiasının ardından 17 yıl önce yazdığı kitabı için 'Hiçbir bilgiye ve belgeye dayalı değildi' diyerek tarihe geçecek sözler söylemişti.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Güngör'e sert sözlerle yüklendi. 'Gurursuz Nasuhi' ifadesini kullanan Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"NASUHİ’NİN ŞEREFİNE HARAKİRİ YAPTIRMASI



GURURLU Japonlar, yüz kızartıcı bir durumla karşılaştıklarında harakiri yaparlar.

Gurursuz Nasuhi ise...

“Ben kitabımda yalan yazdım. Kitabımda yazdığım dedikoduydu. Benim kitabım referans kabul edilemez” falan diyerek...

Onuruna, şahsiyetine, şerefine harakiri yaptırmayı tercih etti.

Böyle berbat, böyle rezil, böyle bayağı bir harakiri görülmemiştir."

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