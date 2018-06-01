HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 07:45 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'Pensilvanya'da Gülen'le görüştü' iddiasına kitabını dayanak gösterdiği Nasuhi Güngör'e sert sözlerle yüklendi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le görüştüğü iddiasında 'Yenilikçi hareket' kitabını dayanak gösterdiği eski TRT Haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör'e tepkiler gelmeye devam ediyor.

Güngör, İnce'nin iddiasının ardından 17 yıl önce yazdığı kitabı için 'Hiçbir bilgiye ve belgeye dayalı değildi' diyerek tarihe geçecek sözler söylemişti.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Güngör'e sert sözlerle yüklendi. 'Gurursuz Nasuhi' ifadesini kullanan Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"NASUHİ’NİN ŞEREFİNE HARAKİRİ YAPTIRMASI

GURURLU Japonlar, yüz kızartıcı bir durumla karşılaştıklarında harakiri yaparlar.

Gurursuz Nasuhi ise...

“Ben kitabımda yalan yazdım. Kitabımda yazdığım dedikoduydu. Benim kitabım referans kabul edilemez” falan diyerek...

Onuruna, şahsiyetine, şerefine harakiri yaptırmayı tercih etti.

Böyle berbat, böyle rezil, böyle bayağı bir harakiri görülmemiştir."

Yazının devamı için tıklayın

PARTNERBen olsam beni bırakmazdımBen olsam beni bırakmazdım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtta kalan öğrencilerle sahur yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan, yurtta kalan öğrencilerle sahur yaptı
Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yeniden inşa etmeye kararlıyız - Ek fotoğraflarKılıçdaroğlu: Türkiye'yi yeniden inşa etmeye kararlıyız - Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri Nasuhi Güngör muharrem ince Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

Arsenal'den Yusuf Yazıcı için 20 milyon euro!

Arsenal'den Yusuf Yazıcı için 20 milyon euro!

Arsene Wenger'in Real Madrid'e gideceği iddia edildi!

Arsene Wenger'in Real Madrid'e gideceği iddia edildi!

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Okuyucu Yorumları 15 yorum
nasuhi onursuz haysiyetsiz diyorsunda ki öyle de. Peki ya sen nesin ahmet hakan karaktersizi.
kendisine resmen yalancı diyen korkak tavuk nasuhi :D
çalışmayan saaat bile günde bir iki kere doğruyu söyler.o misal...haklı.
AYNEN ŞEREFİNE KADEHLERİ KALDIRALIM.BU HÜLOĞLAR ÇOK FENA CANIM.
Şerefden bahsedemeyiz bak. Bu sözler bu tip geçmişi ortada olan kişiliklere çıkınca çok komik duruyor. Õte yandan kitapta yazılanlar ile alakalı tatmin edici açıklamalar bekliyoruz. Doğruluğu şüpheli bilgiler ile kitap yazmaktaki amacı da bilmek istiyoruz. Onu kabul etmiyorsa bunu açıkla.
nasuhi yakında akp bakan olacak.buna inanın bekleyin..ben dinden soğudum..
uyduruk haber muharremi ortada bıraktı .. siyasetin ilk tokadını yedi .. çok acemi..
RESMİDİR NEDİR.EYYTTTTT REKTÖR ÇIKAR BENİM DİPLOMAYI DİYOR.REKTÖRDEN SES YOK ORTADA DİPLOMA YOK.VARSA DİPLOMANI AT ORTAYA.OLMAYAN BİR DİPLOMAYLA CUMHURBAŞKANI OLMUŞ.
ÜLKEMİZ inkarcı rantçı ve yalakacılarla dolmuş MİLLET 24 haziranda TAMAM diyecek
hadi gel burdan yak, şimdi bu adam kendi yazdığı şeyi bile inkar ediyorsa, bu ülkeyi nasıl teslim edecez.... sen git ince inceden tavuk çiftliğinin başına geç...
sana REIS acikla dedi aciklamassan namertsin dedi ne hala bkliyorsun yok albumlerimde yok aciklayacam yok soyle yok boyle...goya abd deki adamlari aramistaaa pensilvanyadan haber almista ya sen ne kisiliksiz bi adamsin ne bos bi adamsin yaa kahve agziyla burda millete caz yapiyorsun..tutturmussun bi TRT her gittigin yerde ondan bahsediyosun..gına geldi
çok ilginc ben niye hiç şaşırmadım
bi namuslu sensin zaten bu mahallede her lafın doğru
AKP ,TRT YE TARİKATÇİ ARTIKLARINI DOLDURMUŞLAR...LANETLİYORUM
360 derece döneni gördüm de.720 derece döneni ilk defa görüyorum.
Diğer Haberler
Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Numan Kurtulmuş'tan Muharrem İnce'ye: Kanıtlayıp daha fazla oy alsana

Numan Kurtulmuş'tan Muharrem İnce'ye: Kanıtlayıp daha fazla oy alsana

'Belgeleri Muharrem İnce inceleyecekse kapıda Erdoğan karşılasın'

'Belgeleri Muharrem İnce inceleyecekse kapıda Erdoğan karşılasın'

Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması

Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması

Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin

Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.