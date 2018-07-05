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Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da kriz!

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 13:09 | Son Güncelleme

CHP Yalova İl Teşkilatı, parti üyesi olan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve Belediye Meclis Üyesi Adil Ürekli’yi partinin grup toplantılarına katılmadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk etti.

Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da kriz!

Yalova Belediye Meclisi CHP grubu, seçimin ardından grup toplantılarını belediyede yapıyordu. Ancak CHP Yalova İl Teşkilatı aldığı kararla bu toplantıları son 2.5 yıldır CHP İl Binasında yapmaya başladı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve CHP Yalova Belediye Meclisi Üyesi Adil Ürekli o günden bu yana toplantılara katılmadı. CHP Grubu imarla ilgili konuların görüşüldüğü toplantıları ise belediyede yapmayı sürdürdü. Salman, Güleç ve Ürekli, belediyedeki imar konularının görüşüldüğü toplantılara ise katıldı. Ancak CHP Teşkilatı bunu yeterli bulmayarak Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve CHP Yalova Belediye Meclisi Üyesi Adil Ürekli’yi CHP İl Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın ise, "Belediyenin bürokratlarına bilgi vermesi için partiye götürmem doğru olmazdı. O nedenle imar konularının görüşüldüğü belediyedeki toplantılara katıldım" dediği öğrenildi.

CHP Yalova İl Teşkilatının disiplin kurulunda ne gibi bir karar alacağı, Salman, Güleç ve Ürekli’i hakkında alınan bu kararı MKYK’ya sevk edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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Yalova muharrem ince

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
chp ile ilgili olumsuz olabilecek her şeyi paylaşacaksınız göreviniz bu çünkü son kale chp o da yıkıldı mı ABD isteği doğrultusunda bir adım daha atılmış olacak.Plan işliyor
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