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Muharrem İnce'nin sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu güldürdü

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 11:34 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için CHP'nin adayı henüz açıklanmazken, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin ismi ön plana çıktı. Kulislere yansıyan habere göre İnce'nin adaylık için Kılıçdaroğlu'nu 'Kazanamazsam zaten milletvekili de olamam. Benden kurtulmuş olursun' diyerek ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun da bu sözler karşısında güldüğü belirtildi.

Muharrem İnce'nin sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu güldürdü

Türkiye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin işareti ile 24 Haziran'da erken seçime giderken partilerin cumhurbaşkanı adayları belli olmaya başaldı. CHP'nin adayı henüz açıklanmazken kulislerde adaylık için ismi anılan Yalova Mileltvekili Muharrem İnce'nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, “Kazanamazsam zaten milletvekili de olamam. Benden kurtulmuş olursun. Eve gidip oturacağım" dediği ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun bu sözler karşısında güldüğü belirtildi.

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre CHP’de genel merkezin yaptırdığı anketlerden ilk sıralarda çıktığı belirtilen Muharrem İnce ile Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in Parti Meclisi (PM) toplantısında değerlendirileceği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı adaylarından daha önce adı öne çıkan İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin de toplantı gündemine geleceği ifade edildi.

İNCE: PARTİYE OY KAYBETTİRİR

Öte yandan geçen günlerde Muharrem İnce’nin AKP’nin birinci turda kazanma hesabı yaptığına dikkat çektiği cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na düşük profil adayı uyarısı yaptığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre İnce’nin, “Düşük profilli bir adayla gidilirse partinin yüksek oy alması mümkün olmayacaktır aksine oy azalması olabilir" dediği ayrıca her partinin ilk turda kendi adayını göstermesine ilişkin yapılan değerlendirmelerine karşı çıktığı belirtildi. Görüşmede İnce’nin ikinci tura oynamanın yanlış olacağına dikkat çektiği ve AKP’nin birinci turda bitirmek isteyeceğini vurguladığı belirtildi.

CHP’nin birinci turda geniş bir ittifakın adayı olarak gitmemesi halinde SP gibi çok sayıda partinin milletvekili çıkaramayacaklarına dikkat çektiği ve “Oysa tek bir adayla birinci tura gidilirse, baraj engeli olmayacağı için bu partiler barajı geçme fırsatı elde ederler. Gelin bunu halka anlatalım tek bir adayla çıkalım" dediği öğrenildi.

'BENDEN KURTULURSUN'

Cumhurbaşkanı adayının yaratacağı rüzgâr üzerinden oy alınacağını ifade eden İnce’nin” Cumhurbaşkanı adayı rüzgâr yaratmazsa parti oy kaybına uğrar. Düşük profilli aday doğru değil” dedikten sonra adaylık talebini dile getirerek, “Kazanamazsam zaten milletvekili de olamam. Benden kurtulmuş olursun. Eve gidip oturacağım” sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu güldürdüğü söyleniyor.

CHP Genel Başkanı, bugün partisinin grup toplantısına katıldıktan sonra parti genel merkezinde PM üyeleriyle bir araya gelecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, olağanüstü toplanacak PM'nin tek gündem maddesinin seçim olduğunu söylemişti.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
umarım muharrem inceyi gösteriler... mükemmel olur
değerli bir adam siyasetin içinde olmalı
Muharrem ince aday gösterilirse, AKP kan ağlar. Ağzı çok iyi laf yapıyor :)
Tek bildiğim ve İnce'nin doğru söylemi, muhalefet oyalanırken AKP+MHP koalisyonu ilk turda seçimi zorlayacaktır.
ince kazanırsa partiyide kazanır.
bu ince, sorsan emekli öğretmendir.. ama öğretmenler ve veğitimciler içinb mecliste ne bir önerge ne bir kanun ne bir iyiliklerine konuşma yapmamıştır.. bunun nasıl biri olduğunu anlayın.. kebdine müslüman bu.. kimseye faydası olmayan vizyonsuz biri...
inşallah muharrem bey aday olur güzel insan Adam gibi Adam Yakisirr
ince faşist ve narsist bir solcu. şu anda biraz aklı olan bir parti özellikle chp gibi ideolojisini en uç noktalarda yaşayan bir kişiyi aday olarak göstermez. ha amaçları kazanmakta var kaybetmekte diyip bir aday göstermekse olur. ama bir ülkede %65 -%66 muhafazakar ve sağcı partilere oy gidiyorsa bu bir iktidarlık hamlesi olmaz..
CHP Bu seçimi kazanmak istiyorsa İlhan kesiciyi aday göstermesi gerekir . seçimden sonra da sayın K.K chp genel başkanlığından istifa edip muharrem ince başkanlığına aday gösterilir . Bence en güzel en mantıklı çözüm budur.
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