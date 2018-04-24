Muharrem İnce'nin sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu güldürdü

Türkiye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin işareti ile 24 Haziran'da erken seçime giderken partilerin cumhurbaşkanı adayları belli olmaya başaldı. CHP'nin adayı henüz açıklanmazken kulislerde adaylık için ismi anılan Yalova Mileltvekili Muharrem İnce'nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, “Kazanamazsam zaten milletvekili de olamam. Benden kurtulmuş olursun. Eve gidip oturacağım" dediği ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun bu sözler karşısında güldüğü belirtildi.

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre CHP’de genel merkezin yaptırdığı anketlerden ilk sıralarda çıktığı belirtilen Muharrem İnce ile Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in Parti Meclisi (PM) toplantısında değerlendirileceği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı adaylarından daha önce adı öne çıkan İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin de toplantı gündemine geleceği ifade edildi.

İNCE: PARTİYE OY KAYBETTİRİR



Öte yandan geçen günlerde Muharrem İnce’nin AKP’nin birinci turda kazanma hesabı yaptığına dikkat çektiği cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na düşük profil adayı uyarısı yaptığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre İnce’nin, “Düşük profilli bir adayla gidilirse partinin yüksek oy alması mümkün olmayacaktır aksine oy azalması olabilir" dediği ayrıca her partinin ilk turda kendi adayını göstermesine ilişkin yapılan değerlendirmelerine karşı çıktığı belirtildi. Görüşmede İnce’nin ikinci tura oynamanın yanlış olacağına dikkat çektiği ve AKP’nin birinci turda bitirmek isteyeceğini vurguladığı belirtildi.