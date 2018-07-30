Muharrem İnce, noterde taahhütname verdi

"Önümüzdeki dönemde genel başkan olursam; üyelerin önüne sandık koyacağımı, sivil toplum örgütlerinin oy kullanacağını, baroların, odaların veya da CHP'nin adayını destekleyecek başka siyasi partilerin üyelerinin oy kullancağı bir ön seçimle cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve burada kendim de aday adayı olacağım... Bunu da baştan taahhüt ediyorum ama cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsam partiyi hemen olağanüstü kurultaya götüreceğimi taahhüt ettim, bunu imzaladım. Yani koltuk derdinde değilim, Türkiye derdindeyim, çocuklarımızın geleceğinin derdindeyim."

İnce, noterde imzaladığı taahhütnamenin içeriği konusunda, şunları ifade etti:

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde 51 günlük çalışmanın ardından yüzde 31'e yakın oy aldığını anımsatan İnce, 51 günlük sürenin yeterli olmadığını, adayın ve örgütün hazırlanması için daha uzun süreye ihtiyaç olduğunu bildirdi.

CHP'li İnce, Hoşdere Caddesi'ndeki Ankara 35. Noterliğine gelerek bir taahhütname imzaladı. Noter çıkışında basın mensupların açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan İnce, "Noterden bir taahhütname imzaladım. Genel başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı seçilemezsem 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gideceğime, noterden taahhütname verdim." dedi.

CHP'li Muharrem İnce, "Bir an önce olağanüstü kurultaya gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Derdimiz koltuk değil, derdimiz çocuklarımız, derdimiz geleceğimiz, derdimiz memleket." dedi.

- "Seçime 50 gün kala 'Çık gel bizim adayımız ol' denince olmuyor"

İnce, uzun süreli bir hazırlıkla seçimin kazanılacağına inandığını belirterek, "Seçime 50 gün kala 'Çık gel bizim adayımız ol' denince olmuyor bu. Tıpkı Mustafa Kemal Paşa'nın Gediz'de, Kütahya'da, Eskişehir'de yenilip, orduyu Sakarya'nın doğusuna çekip büyük bir hazırlık yapıp, daha sonra Büyük Taaruz ile kazandığı gibi bu zaferin mümkün olacağını, ama iyi bir hazırlık gerektiğini düşünüyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmadığını hatırlatan İnce, şunları kaydetti:

"Beş yıl sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday olmayacağı kesin gibi. Olsaydı şimdi olurdu. O zaman bir an önce olağanüstü kurultaya gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Derdimiz koltuk değil, derdimiz çocuklarımız, derdimiz geleceğimiz, derdimiz memleket. Bunu taahhüt ettim."

İnce, bir basın mensubunun "Şu an kaç imzadasınız?" sorusuna, "Ben imzaların sorumlusu değilim." yanıtını verdi.

