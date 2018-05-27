Muharrem İnce: Parayı alıp, betona gömdüler (3)

VATANDAŞA, CANLI YAYIN YAPTIRDI

İzmir'in ilçelerinde miting yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ödemiş'ten sonra Kemalpaşa'ya gitti. Burada, omuzlarına yörük bezi koyan Muharrem İnce, 'Türkiye'ye güvence, Muharrem İnce' sloganı ile konuşmasına başladı. Vatandaşlardan cep telefonlarından canlı yayın yapmasını isteyen Muharrem İnce, "TRT, Tayyip Radyo Televizyonu oldu. İster göster, ister gösterme. Meydanları engelleyebiliyor musun? Bak görüyorsun. İzmir provası yapıyoruz, 21 Haziran'da iki milyon istiyorum İzmir'de. Yer gök insan olsun" dedi.

Türkiye'nin Suriye olaylarından dolayı Esad'a küsüp 7 yıldır büyükelçi göndermemesini eleştiren Muharrem İnce, "Bunlar doğru şeyler değil" dedi. İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Meydanlara geliyor, anlatıyor, bir de ben anlatayım. Türkiye tekstilde iyi mi? İyi. Güzel elbiseler dikiyoruz, ama markası yok. İtalya alıyor 1, 15 katına satıyor. Gençler, sizinle birlikte ülkeyi ayağa kaldıracağız. Size meydanlarda bağırmam. Geleceğim, gençlere anlatacağım. Üniversitedeki gençler, size öğretmeninizden bir söz. İki yıl içinde sizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. 19 Mayıs'ta 500 TL, 29 Ekim'de 500 TL burs vereceğim. Ananızın ak sütü gibi helal size."