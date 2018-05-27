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Muharrem İnce: Parayı alıp, betona gömdüler (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 21:41 | Son Güncelleme

BERGAMA'DA DA KONUŞTU CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kemalpaşa'dan Bergama'ya geçti.

BERGAMA'DA DA KONUŞTU

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kemalpaşa'dan Bergama'ya geçti. Burada da halka seslenen Muharrem İnce, "Buraya gelirken başka şeyler konuşmak istemiştim ama az önce bir mesaj okudum. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle yazmış; 'Ben Bergamalı'yım şu anda Hakkari'deyim ama 9 ve 13 yaşlarındaki kızlarım, karım ve anam şu anda meydanda seni bekliyorlar. Ben sana inandım, anam sana inandı, karım sana inandı. Beni mahcup etme başkanım' diyor. Ben de ona dedim ki 'Sana söz bu ülkeyi barıştıracağım' dedim" diye konuştu.

ERDOĞAN'A 'KÖPRÜ' YANITI

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerine şu sözlerle cevap verdi:

"Erdoğan bugün bana demiş ki 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında çıktı, 4 kere kaybetti.' 2 kere kaybettim, onu düzelt. Sen 1989 yılında Beyoğlu Belediye Başkanı seçilebildin mi? Beyoğlu'na belediye başkanı olamadın ama bak cumhurbaşkanı oldun. 1991'de milletvekili olabildin mi? Demek ki milletvekili de olamadın ama cumhurbaşkanı oldun. Abdullah Gül genel başkan olamadı ama başbakan oldu. Binali Yıldırım, İzmir'e Büyükşehir Belediye Başkanı olamadı ama başbakan oldu. Demek ki siyasette bunlar olabiliyor. Ben de genel başkan olamadım ama cumhurbaşkanı olacağım. Bunda ne var? Bir de Sayın Genel Başkan bana 'Muharrem buraya gel' demiş. Yahu adam benden 15 yaş büyük, genel başkanımız, 15 yıldır birlikteyiz, 'Gel' demiş ne var bunda? Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak olan kardeşinin evinin bahçesine Genelkurmay Başkanı'nı helikopterle göndermez. Sen belediye başkanlarına 'Çekil bakim oradan' diyorsun, çekiliyor. Senin yola beraber çıktığın kimse şimdi yok yanında. Bülent Arınç yok, Abdullah Gül yok. Hepsi terk etti seni. Sen ona bak. Ben dedim ki 'Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinciyi Özal yaptı, üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı 4. köprüyü İnce gelir, yapar' dedim. O da bana cevap vermiş 'Köprü yapmak senin haddine mi düştü' demiş. Demirden köprü yapmak kolay, basarsın parayı yaparsın. Ben gönül köprüsü kuruyorum senin bilmediğin şeyi yapıyorum."

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