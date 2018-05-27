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Muharrem İnce: Parayı alıp, betona gömdüler (6)

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 21:43 | Son Güncelleme

'AÇTIRMA KUTUYU, SÖYLETME KÖTÜYÜ' CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları için geldiği İzmir'de, Aliağa'dan kent merkezine gitmek üzere yola çıktı.

Muharrem İnce: Parayı alıp, betona gömdüler (6)

'AÇTIRMA KUTUYU, SÖYLETME KÖTÜYÜ'
CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları için geldiği İzmir'de, Aliağa'dan kent merkezine gitmek üzere yola çıktı. Yol üzerinde Menemen'e uğrayan Muharrem İnce burada halkı selamladı. Vatandaşlar İnce'yi meşalelerle karşıladı. Muharrem İnce daha sonra Çiğli ilçesine geçti. Burada Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nın açılışını yaptıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iftarına katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Muharrem İnce, "Türkiye'de umutları tazelemek istiyoruz. En büyük projemiz huzur, bunu yapacağız. Açtırma kutuyu söyletme kötüyü, sen bakanları dövdün tadında bırak. Her kuşun eti yenmez, tadında bırak. Kılıçdaroğlu kibar bir adam öyle kabalık olsun diye bunu yapmaz. İnce de kendisine söyletmez. Aramıza nifak sokmaya çalışıyor" dedi.
Üniversite ligi kuracaklarını ve üniversitenin bulunduğu ilin insanlarıyla o okul arasında bağ kuracaklarını söyleyen Muharrem İnce; gençlere, yaşlılara, emeklilere yönelik politikalarını da tekrar etti.

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)

Muharrem İnce: Parayı alıp, betona gömdüler (6)Muharrem İnce: Parayı alıp, betona gömdüler (6)Muharrem İnce: Parayı alıp, betona gömdüler (6)Muharrem İnce: Parayı alıp, betona gömdüler (6)

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