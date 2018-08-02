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Muharrem İnce: Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamazlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2018 04:51 | Son Güncelleme

CHP'de kurultay imzaları bugün genel merkeze teslim ediliyor. CHP'li Muharrem İnce, imza teslimi öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. İnce, "Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamazlar. Bunları partiyi yıpratmak için söylemiyorum." dedi. İnce, 24 Haziran seçimleriyle ilgili de "CHP yönetimi beni cumhurbaşkanı adayı yaparken herhalde 'Siyaset sahnesinden çekilip gider.' diye düşünmüş. Yüzde 31 oy almamla oyunları bozulmuştur." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce: Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamazlar

CHP’de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan parti içi tartışmalarda sona geliniyor. Kurultay imzaları bugün genel merkeze teslim edilecek.

Muharrem İnce imza teslimi öncesi Sözcü'den Saygı Öztürk'e önemli açıklamalarda bulundu. İnce, imzaların çekilmesi için delegelerle çirkin pazarlıklar yapıldığını iddia etti.

İşte Muharrem İnce'nin o açıklamaları:

"DELEGEYE BASKI VAR"

Olağanüstü kurultay için en yüksek imzayı 548 ile MHP'de Meral Akşener toplamıştı. Bizim topladığımız imza sayısı 600'ün üzerinde. Üstelik baskı, tehdit ve başka şeyler de var.

Belediyelerin, kurultay üyeleriyle doğrudan ilgisi var. ‘İşe alırız, partiye bina alırız, ihale veririz' teklifleri havada uçuşuyor.

Örnek vereyim: Eskişehir'de parti delegemiz Betül Duman baskılar yüzünden partiden istifa etti. Delege Kemal Yavuz'un son 10 gün içinde bir yakını Odunpazarı Belediyesi'nde işe girdi mi? Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamazlar. Bunları partiyi yıpratmak için söylemiyorum.

ELEŞTİRİLERE YANIT

Siyasi Partiler Kanunu diyor ki: Olağanüstü kurultay isteyenlerin sayısı delegelerin 4'te 1'inden az olamaz. Bu durum CHP'de farklı. CHP delegesinin yüzde 50 artı 1'inden fazla imza toplanması gerekiyor. 623 olunca kurultay toplanacak, 621 olunca toplanmayacak mı? Unutmayalım bu siyasal kurultaydır. Herkes imza sayısına takılıp kalıyor.

Bana dönük eleştiriler arasında, ‘Yerel seçimler var. Olağanüstü kurultayın sırası mı?' var. İYİ Parti'nin önünde seçim yok mu? Olağanüstü kurultaya gidiyor. AKP'nin, Saadet Partisi'nin önünde seçim yok mu? Kurultay yapıyorlar. Biz neden yapamıyoruz?

Söylenen şu: ‘CHP yerel seçimde başarısız olacak, bekle, seçimden sonra genel başkan olursun.' İyi de, yerel seçimde niçin başarısız olalım? Yenilenelim, gelişelim, başarılı olalım.

"PARTİ DAHA MI DEĞERLİ?"

Bana dediler ki ‘Cumhurbaşkanı adayımızsın.' Bana cumhurbaşkanlığını teslim ediyorlar ama partiyi teslim etmiyorlar. Parti, Türkiye'den daha mı değerli?

Şunu da söyleyeyim: Asla partiyi mahkemelerde süründürmeyeceğim. Öyle bir derdim yok. Ben CHP'ye bir yol sunuyorum.

Benim derdim koltuk değil. Ben bir yanlışı anlatmaya çalışıyorum. Bu yerel seçimlerde kamyon duvara çarpacak. Uyarı görevimi yapıyorum.

"1000 OY ALIRIM"

Önceki kurultayda aday olduğumda, 126 imzayı bulup bulmadığımın tartışması yapıldı. Hatta 20 oyun bana sayılması için sözde kıyak yaptılar.

126 oy tartışmasının yapıldığı zaman ben delegelerimizden 447 oy aldım. Şimdi, 600 delegemiz adaylığım için imza verdiyse. Alacağım oy sayısı bin civarındadır. Bunu onlar da biliyor.

"AKP, CHP'DEKİ BU YAPI KALSIN İSTİYOR"

Ne yazık ki saray çevreleri ve bazı Atatürkçü geçinip gizli olarak saraya çalışan bir kesim CHP yönetiminin değişmesini istemiyor. Bu yapının kalmasını istiyor.

Seçimin sonucunda AKP Sözcüsü Mahir Ünal'ın ‘Muharrem İnce lider olmuştur' açıklaması da buna hizmet etmekte. Sözüm ona beni yüceltiyor, ama gerçeği mevcut CHP yönetimini destekliyor.

Çünkü böyle bir açıklamayla CHP tabanı mevcut yönetime sarılıyor. Yani her kurultay öncesinde ya da CHP yönetiminin zayıfladığı anlarda ya fezleke gönderiliyor ya soruşturma açılıyor. Mutlaka mağdur edilecek bir şey yapılıyor.

Benim için ‘Seçim gecesi insan içine çıkamayacak durumdaydı' yalanını ortaya atanlar da AKP'liler değil, CHP'lilerdi. Seçim sonuçlarını doğru anlamayıp kendi görevini yapamayanlar ‘Muharrem İnce niye konuşmadı' diye yıpratma kampanyası yaptılar. ‘Neden otele gittin' eleştirileri oldu.

Aday olurken ben parti rozetini çıkarıp Türk Bayraklı rozetimi taktım. Parti genel merkezine gitseydim, ikinci tura kalmam diğer partilerden nasıl oy isteyecektim? Bu kararı parti yönetimiyle birlikte verdik.

"ALDIĞIM OYLA OYUNLARINI BOZDUM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı partimize 1 milyon 200 bin üyeyle seçeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı da üyeler seçecek. Ayrıca barolar, odalar, bu ön seçimde oy kullanacak.

"KİMSEYİ TASFİYE ETMEM"

Bana partili arkadaşlar tarafından şu soru yöneltiliyor: Sen gelirsen parti üst yönetimini tasfiye edecek misin? Asla. Bugün partiyi yönetenler de arkadaşlarımız.

Bizim iddiamız mevcut yönetimden daha iyi yöneteceğimiz iddiasıdır. Daha demokratik, daha şeffaf bir yönetim. Örneğin, hemen tüzük ve program kurultayını toplayacağız. Kurultayımız bir hafta sürecek. Örgütü öne çıkaracağız.

Aslına bakarsanız ben seçim sonrasında şunu bekledim: ‘Arkadaş, sen bizim cumhurbaşkanı adayımızdın. Bir kampanya yürüttük, eksiğiyle, fazlasıyla. Al sana genel merkezden bir oda. Olağan kurultaya kadar beraber iş yapalım. Yerel seçimlere birlikte hazırlanalım. Sen de karar süreçlerinin içinde ol. Gerekirse gayri resmi MYK ve Parti Meclisi'ne katıl.'

Ama bunların hiçbirini yapmadıkları gibi beni yıpratmanın peşine düştüler. ‘Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmezmiş. Beklentinin altında oy aldı' sözleri. Bunlar hep tahrik edici laflardır.

"YÜZDE 31 OY ALMAMLA OYUNLARI BOZULDU"

CHP yönetimi beni cumhurbaşkanı adayı yaparken herhalde şöyle düşünmüş: ‘Meral Akşener ikinci olur, Muharrem İnce de üçüncü olur. Siyaset sahnesinden çekilip gider.' Yüzde 31 oy almamla oyunları bozulmuştur. Gördüğüm bu.

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