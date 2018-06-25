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Muharrem İnce, pazartesi günü basın toplantısı düzenleyecek 

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 02:01 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından Twıtter adresinden yaptığı açıklamada, pazartesi günü saat 12.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini belirterek, "Bugün saat 12.00’de CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyeceğim" bilgisini paylaştı.   

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından Twıtter adresinden yaptığı açıklamada, pazartesi günü saat 12.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini belirterek, "Bugün saat 12.00’de CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyeceğim" bilgisini paylaştı.

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