Muharrem İnce Pendik'te konuştu 2

Özgür Deniz KAYA-İbrahim MAŞE-Harun UYANIK / İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Pendik'te halka seslendi.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Pendik Plevne Caddesi'nde gece mitingi düzenledi. Bosna-Hersek bayraklarının da yer aldığı mitingde konuşan İnce, "Belki de bu kadar kötü günler geçirirken bu ülke, insanları kamplaştırdılar, böldüler. Her gün ölümler, zulümler... Artık manyaklar hayvanlardan intikamını almaya başladı. Bu kamplaşmış, kutuplaşmış, hayvanlara işkence eden böyle bir toplum olmaktan kurtulacağız. Çocuklarımıza birbirini sevmesini öğreteceğiz" dedi.
YÜN ATKIYA TEPKİ GÖSTERDİ: MAHVOLDUM
İstanbul mitingine katılacakların Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor formalarıyla gelmesini isteyen İnce, "Bu yaz günü bana kışlık yün atkıları takıyorsunuz, terden öldürdünüz beni. Gittiğim yerlere söylüyorum: Hafif olandan getirirseniz takarım. Bu yünlülerden getirirseniz takmam, bak söyleyeyim. Mahvoldum" diye konuştu.
'Cono'lar lünaparkı karıştırdı! Pompalı tüfek ve bıçaklar havada uçuştu: Yaralılar var
Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı
Venezuela'da gece kulübünde biber gazlı katliam!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim
Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum