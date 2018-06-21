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Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 09:52 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin bir polis memuruna telefonda ağza alınmayacak küfürler ettiği iddiası gündemi sarstı. Yayınlanan ses kaydıyla ilgili konuşan İnce ise 'Erdoğan’ın oğluyla sıfırlama kaydına inaniyorlarsa benimkine de inansınlar.' ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ait olduğu idda edilen ses kaydı dinleyenleri şoke etti. Ses kaydında İnce olduğu iddia edilen kişinin, telefonla görüştüğü polis memuruna ağza alınmayacak sözler sarfettiği duyuluyor.

İddiaya göre Muharrem İnce’nin koruması Polis Memuru Halil, Meclis’in İstanbul Beşiktaş misafirhanesine gidiyor yer istiyor ancak Meclis Polisi olmadığı yani Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube’den görevlendirildiği için Resepsiyon görevlisi Amirlerinden onay alması gerekiyor. Bu arada koruma Muharrem İnce'ye durumu bildiriyor. Bunun üzerine İnce, resepsiyon görevlisini arıyor ve aralarında bu konuşma geçiyor.

MUHARREM İNCE'DEN İLK YANIT

Erdoğan’ın oğluyla sıfırlama konuşması ses kayıtları montajsa benim ki de montajdır. Erdoğan’ın oğluyla sıfırlama kaydına inaniyorlarsa benimkine de inansınlar.

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Okuyucu Yorumları 68 yorum
MUHARREM İNCE BİZ HERKLESİ TANIDIK. KORKMA KARDEŞİ. A HABER BEYAZ TV ULKE TV TRT AGIZLARINDAN RESMEN ŞER AKIYOR. AYETEL KURSU OKU. AKP NİN ŞERRİNDEN ALLAHA SIGIN. OYUM HIRSIZA DEGİL. SANA KARDEŞİM SANA MUHARREMİM
Ahlaksızlar iş başında! kı-çı-nızı sağada vursanız solada vursanız oyumuz Muharrem İnce'ye.
Bu bile Erdoğan'ın hangi ruh halin de olduğunun göstergesi.. Bay Bay RTE
Helal olsun doğru söylüyor bu doğruysa çıkan tüm ses kayıtlarının doğru olduğunu kabullenmiş oluyorlar.
polis sayın vekilim derken gülüyor montajın bu kadarı da pes yani....
SAYIN MUHARREM İNCENİN TACİZ OLAYINDAN SONRA ŞİİR KİTABINI DA OKUYUNCA KIZ KARDEŞİMİ PARTİYE GÖNDERMEME KARARI ALDIM.
asla inanmam
YAPTIM YADA YAPMADIM...O ÖYLEYSE BU BÖYLEYSE DİYE BAŞLAYAN SAVUNMA.... YAPILMIŞ ANLAMI TAŞIR...
MİT ne yazık ki Muharrem i İzleme Teşkilatına dönüşmüştür.AKP nin gitmesi için ekonomik göstergeler ve Bu Dinleme operasyonu yeter de artaar bile ülkeyi kimler yönetiyor görün.AKP li kardeşlerim sizler de sadece vicdanınızın sesine kulak verin.Elinde Kur'an Ramazan ayında ve bayramında bile dilinde yalan ve boğazında haram olanların seni din elden gidiyor ya da AKP li bacılarımızın Başörtüsü yasağı gelecek yalanlarına inanmayın . O defter kapandı Türkiye en büyük ayıbını giderdi ve Başörtüsü bugün olduğu gibi yarın da serbest olarak her alanda kullanılacktır.
Yani sıfırlama doğru ama hırsız arsız olunca ev sahibini bastırıyor lakin seninki de doğru ben bunu boyle anladım sıfırlama doğru değil yalan demedi BOP eş başkanı zaten 1500 polis dinlemeden dolayı işinden atıldı montaj ise polisler niye atıldı
şimdi inceye soruyorum bu aıklama erdoğanın oğluyla sıfırlama kayıtlarının montaj olduğunun itirafımı peki madem bunu biliyordunuz neden yıllarca bu iftiranın komplonun üzerinden siyaset yaptınız bu açıklama bile karekterini ortaya koymaya yetiyor senın yazık muhalefet kimlere kalmış
tipik bir ne oldum ayağına girmiş bir eziğin lolo satma çabası. polis memuru insan evladı bu küfürbaza sabretmiş ama değil vekil c.başkanı bile olsa ki ihtimal dışı, bu çeneyle sert bir taşa toslar
Seni seviyorum muharrem başkanım
cok komik sesi bile benzemiyor ..karsı tarafta gülecek gibi ..inandırıcılıkta sıfır ses kaydı
IFTIRA ATIYORLAR
Meydanlarda çıkıp anlayışlı efendiymiş abideliği yapana da bakın... 24 haziranda görüşürüz...:)
İnce incee.paldır küldür gidiyorsun.ne kadar gaz alırsan al içerden dışardan boşuna çabalar...Ve sen olduğun belli evet arkadaşlar yaptım böyle bi şey özür dilerim o arkadaştanda helallik aldım de bitsin...Başka yerlere çamur atmanın ne anlamı var...beş dakika delikanlı ol ne olacak bişey kaybetmezsin
ince polise ne demiş bilmiyorumda,iktidara arkasını dayayan en küçük tipler neler söylüyor bir bilseler.
şehitlere kelle dedi vatandaşa ananı al git dedi onlar ne olacak ? bu kadar ucuz siyaset yapmayın oda insan peygamber degil sırf küfür ettirmek için adama sert cıkıyolar işte bu siyaset lütfen artık takım tutar gibi parti tutmayın patatesin kilosu 5 tl olmuş
Haddini bilmeyenlere de haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım dedi ! Hak etmiş ki söylemiş, bu tür haberler ile bir bunağı savunmanızı esefle kınıyorum. Tayyip in ne ses kayıtları var, bir kaç tane paylaşın seçim üzeri...
İncenin cevabından gerçek olduğu anlaşılıyor. En alttaki resepsiyon görevlisi gariban ne yapsın üstlerinden öyle talimat almış ona küfretmek çok yanlış olmuş özür dilemelidir. Allah; kimseyi yanlışı savunacak kadar cahil, doğruyu inkâr edecek kadar nankör yapmasın muhalefeti desteklediğim halde yanlışa yanlış diyebiliyorum çok şükür..
Bu ses kaydının paylaşılması ülkede herkesin hukuksuz olarak dinlenildiğinin kanıtıdır. Neye göre hangi mahkeme ve soruşturmaya esas olarak sayın İnceyi dinlediniz. Rezalet bu. Türkiye'de hukukun olmadığının en güzel kanıtı olmuştur. Sonuna kadar İnceyi desteklemeye devam. Böyle ahlaksızlıklar yaptığınız sürece İnce'nin sizin kimyanızı bozduğunuzun en güzel kanıtı da oluyor. Bir de müslümansınız değil mi? Yazıklar olsun sizlere. Sizler müslüman değil münafıksınız. Allahın güzel dinini ne hale getirdiniz. Sayın Cumhurbaşkanının polise ettiği küfürleri de Urfada polise yaptığınıda biliyoruz...
Valinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp etti.bu haber başlığının ince olayından farkı varmı.
BU ADAM,BAŞKA BİR ADAM!!! TÜM VATANSEVERLER OLARAK YANINDAYIZ!
ne olmus adam küfür ettiyse siz gidin hırsızlardan tecvüzcülerden hesap sorun pkk itleriyle anlaşan akkoyunlar fetöcüler polisi tokatlarken neredeydiniz koyun kafalılar gidin babanız size topkek le çay ısmarlasın vatanınızı da bir keke bir çaya makarnaya satın adi herifler
inceyi sevenler ya da sevmeyenler, seçin bu adamı da görün bakalım dünya kaç bucakmış. çocuğu top gibi kürsüden atan bu adamı seçin de görün gününüzü.
iktidar çamura başladı.Demekki ince kuyruklarına bastı bütün yollara başvurcaklar
iste. dinliyorsunuz kendinize sectiginiz cb nini gerci siz her seye bir kilif bulursunuz yalan dersiniz
3 günün kaldı ince ince yasemince :)
alla alla başka bişey bulamadınızmı adamı karalayacak.belliki birileri demişki bunun neyi varsa ortaya çıkarın...komik ya.bakanları tokatlayanları unutmadık .somada kendini protesto eden vatandaşa israil dölü deyipte saldıran darp eden başbakanları unutmadık polis memurunu tokatlayanları unutmadık.. ...... yazık yazık...son kaçınılmaz.... tamamdır tamam
bı alçaklık yapmadıkları kalmıştı onu da yaptılar ya la . Söyleyecek söz bulamıyorum
Ses kaydı, komplo, kripto. dinlemelere devam.
Montajj.ünlü yapımcı feto den ogrenmislerdir .malum kasette uzmanlar.
güzel cevap vermiş, adam gibi adam
Kumpanslar başladı e normal...
bu adam şarapcinin teki bunlan cumhurun başı olurmu allah aşkına... gazinoculugu iyi yapar yanlış meslek
DÜŞÜNCELERİMDE HAKLI ÇIKTIĞIM İÇİN MUTLUYUM
bu akpnin ne yolsuzlukları, telefon ses kayıtları, bakara makaraları, ensar vakfı ahlaksızlıkları çıktıda kendi seçmeni itibar göstermedi. İnce telefonda küfür etmiş bizde bunamı itibar edelim. son çırpınışlar. bu memlekette herkesin yaptığı en iyi şey küfretmek zaten. sıkıntı yok.
şaşırdılar ne yapacaklarını bilemiyorlar ne yaparlarsa yapsınlar ince ye tostluyorlar. iftira yalan dolan entrika pişkinlik ver mehteri
konuştuğu adam gülüyor.. montaj bu montaj..
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