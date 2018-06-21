Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ait olduğu idda edilen ses kaydı dinleyenleri şoke etti. Ses kaydında İnce olduğu iddia edilen kişinin, telefonla görüştüğü polis memuruna ağza alınmayacak sözler sarfettiği duyuluyor.
İddiaya göre Muharrem İnce’nin koruması Polis Memuru Halil, Meclis’in İstanbul Beşiktaş misafirhanesine gidiyor yer istiyor ancak Meclis Polisi olmadığı yani Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube’den görevlendirildiği için Resepsiyon görevlisi Amirlerinden onay alması gerekiyor. Bu arada koruma Muharrem İnce'ye durumu bildiriyor. Bunun üzerine İnce, resepsiyon görevlisini arıyor ve aralarında bu konuşma geçiyor.
MUHARREM İNCE'DEN İLK YANIT
Erdoğan’ın oğluyla sıfırlama konuşması ses kayıtları montajsa benim ki de montajdır. Erdoğan’ın oğluyla sıfırlama kaydına inaniyorlarsa benimkine de inansınlar.
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