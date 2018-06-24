Muharrem İnce: Sandıkları terk etmeyin

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI adayı Muharrem İnce, Twitter adresinden seçime ilişkin yaptığı açıklamada, "Sandık görevlisi arkadaşlarım; an itibariyle YSK’nın sisteminde sandıkların yüzde 37’si açılmış gözükmektedir. Televizyonlarda ise Anadolu Ajansı kaynaklı sandıkların yüzde 85’inin açıldığı yönünde haberler yapılmakta/sonuç açıklanmaktadır. Sandıkları terk etmeyin" dedi.

