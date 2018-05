Muharrem İnce, seçim manifestosunu Samsun'da açıkladı (2)

İNCE, HEDİYE EDİLEN BİSİKLETLE TUR ATTI

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen miting programına katıldı. İnce, burada alanda kendisini bekleyen partilileri selamladıktan sonra konuşma yaptı. Konuşması sırasında bir vatandaşın taşıdığı üzerinde 'Cumhurbaşkanlığı görevinizin ilk gününde kullanmanız dileğiyle, halkın cumhurbaşkanına halkın armağanı' yazılı pankart bulunan bisiklet dikkatini çekti. İnce, vatandaşın 'makam aracı' diye seslendiği bisikleti kürsüsünün yanına getirtti. İnce "Hayırlı olsun sağol. Makam arabası. Cumhurbaşkanlığı köşkünün demir başına kaydedilecek" dedi. Konuşması sırasında bisiklet kürsünün önünde bekledi.

İnce siyasetçilerin her gittiği yerde ‘hemşehrilerim’ dediğini bunun adet olduğunu söyleyerek “Ama benimkisi öyle değil benim dedelerim Selanik’ten çıktıklarında Samsun diye gelmişler sonra Yalova’da kalmışlar. Bu topraklar bizim ülkemizin tarihinde destanın, isyanın, kuruluşun,kurtuluşun, direnişin başlangıç topraklarıdır. 16 Mayıs sabahı Gazi Mustafa Kemal Atatürk yanında 18 askerlerle birlikte Samsun’a doğru yola çıktı. 19 Mayısta Samsun’a vardığında buradan Havza’ya geçti. 15 gün kaldı. Telgraflarla özel ulaklarla Türkiye’nin her yerinde tam 96 miting düzenlediler. 96 miting Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcıdır. Eğer 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a gelmeseydi, o 96 mitingi yapıp milleti Kurtuluş Savaşı'na ikna etmeseydi bugün esir olarak yaşıyorduk. Şundan emin olun ki bu gün yaptığımız miting de o 96 miting kadar önemlidir” dedi.

GENÇLERE SESLENDİ

Nutuk'un başlangıcınını Samsun olduğnu ubelirtene İnce, "Atatürk '19 Mayıs 1919 da Samsun’a geldim durum şudur’ diye anlatır memleketin durumu. Bitişi gençliğe hitabedir. Gençler size sesleniyorum, önümüzde bir tarihi sorumluluk var. Bakın 24 Haziran'da normalde sınava girecektiniz şimdi kabine gireceksiniz. Son 9 ayda neler oldu. 9 ay kala sınavınızın adı değişti. 8 ay kala soru şekli değişti. 4 ay kala soruların sayısı değişti. Her ay bir değişiklik yaptılar. Ya soru sayısını değiştirdiler ya ders sayısını değiştirdiler ya soruluş biçimini değiştirdiler. Son sınava iki ay kala da sınavın tarihini değiştirdiler. Lise mezunu gençler, öğrencilerim, kardeşlerim bunlar sizin için hayati derecede önemli olan o sınavın her ay bir yerini değiştirdiler. Şimdi güzel kardeşim şimdi yetki sende. Paketleyin bunları 24 Haziran'da. Bunlar sizinle dalga geçiyor. Bu memleketin 18 yaşındaki, 19 yaşındaki gençleri ile dalga geçiyorlar. Gençler size sesleniyorum. Kendinizle dalga geçirtmeyin bunlar sizinle dalga geçiyor" dedi.

'KOMŞULARIMIZLA BARIŞACAĞIZ, DÜNYA İLE BARIŞACAĞIZ'

Kadınlara ve gençlere güvendiğini söyleyen İnce, "Bu gün çalışanların yüzde 32 si kadın. 5 yıl içerisinde çalışanlardaki kadın oranını yüzde 50 ye çıkaracağız. Eşit olacak eşit. Bugün buraya gelirken dedim ki tarihten bir örnek vereyim. 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk buraya geldiğinde ondan sonraki süreçte tarihten dedim bu günle çelişen bir örnek var mı? 1922 de Yunanistan’la savaştık. Savaşın galibi biziz. Savaştan hemen sonra Atatürk Yunanistan’la barışmak istiyor, barışıyor. Amerikan bir büyükelçi Atatürk’e soruyor diyor ki 'Savaşı kazandın neden Yunanistan’dan tazminat istemiyorsun ? Savaşın galibi sensin para iste diyor. İzmir’i yaktılar' Atatürk diyor ki 'Ekonomiyi geliştirerek kazanacağımız para tazminatla alacağımız paradan daha çok olur' diyor. O büyükelçi sonra anılarında şöyle yazıyor 'Hayatımda böyle zeki böyle dahi bir adam görmedim' diyor. Şimdi bir de günümüze bakalım. Türkiye’de şu anda Amerikan büyükelçisi yok. Katip düzeyinde idare ediyoruz. Türkiye’nin şu anda Suriye’de büyükelçisi yok. Niye beyefendi Esat’la küs. Devlet yönetmek ona küstüm, buna kızdım, ona bağırdım onla kavgalıyım böyle devlet yönetimi olur mu? Böyle devlet yönetimi olmaz. Cumhurbaşkanı olduğumda komşularımızla barışacağız, dünya aile barışacağız. Türkiye için 3B projemizi dünya için de gerçekleştireceğiz. Barışacağız derken teslim olacağız demiyorum. İçerde de barışacağız dışarıda da barışacağız" dedi.

DEVLET ADAMI VE SİYASETÇİ FARKI

İnce, devlet adamı ile siyasetçi arasında fark olduğunu söyleyerek, "Siyasetçi gelecek seçimi düşünür devlet adamı gelecek nesli düşünür. Türkiye’yi yöneten devlet adamı değildir, siyasetçidir. Ne yapıyor meydanlara geliyor 'Ya diyor bu doktorlar var ya bu doktorlar bunlar iğne yapmasını bile bilmiyorlar' diyor. Hesabı şu vatandaşın hastanede derdi var. Hastanede işler kötü gidiyor mu gidiyor. Doktorlara kızıyor mu kızıyor. Diyor ki 80 bin doktor var 80 milyon da vatandaş var. Ben bu 80 bine çakarsam laf söylersem 80 milyonun hoşuna gider diyor ama bu yanlış. O doktorlar bu memleketin zeki akıllı çocukları. Onlar hastalar kötü davranıyorsa onları uyarırız o sorunu çözeriz. Memleketin akıllı çocuklarını aşağılayarak onları küçümseyerek bir yere varamayız. Doktorlar tükenmişlik sendromu yaşıyor. Doğru düzgün tedavi edemiyorlar çünkü kendi sorunları var" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Dün bir miting yaptı. Filistin’e destek çıktı sözde. Filistin’de kardeşlerimiz katlediliyor. Filistin’de Müslümanlar katledilirken biz dedik ki, TBMM’de milletvekillerimiz İsrail’le yaptığın anlaşmaları bir feshetsene. 'Etmem' diyor. Sen İsrail mallarını boykot etsene. 'Etmem' diyor. İsrail’den tohum alma dediğimde 'Alacağım' diyor. Mavi Marmara’da 20 trilyonu geri ver, 'Vermem' diyor. E ne yaparsın. 'Miting yaparım' diyor. Yaptığı tek şey miting. 2013’te 'Gazze’ye gideceğim' dedi. 5 senedir gidemedi. Gazze yerine Gebze’ye gitti. Samsun’dan söz veriyorum devlette devamlılık esastır. Allah’ın izni, milletin isteği ile seçildiğimde ilk işim Gazze’ye gitmek olacak. 'Muharrem İnce iyi güzelde biz oyumuzu vereceğiz fakat bu YSK’da bir numara olur mu?' Avukat arkadaşlar cübbelerinizi arabanıza koyun. Her an 24 Haziran’da sizi çağırabilirim. 50 bin avukatla YSK’ya gideceğiz hep birlikte."

İnce konuşmasının ardından kürsünün önünde beklettiği bisiklet ile sahnede tur attı. Ardından miting alanından ayrıldı.

FOTĞRAFLI