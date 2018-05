Muharrem İnce, seçim manifestosunu Samsun'da açıkladı (3)

İNCE: UMUTLARINIZI YEŞERTİN

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun'daki programının ardından Sinop'a geçerek, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen miting programına katıldı. Vatandaşları selamladıktan sonra konuşma yapan İnce, "1919'da bu millet umudunu yitirmişti. Başkentinde işgal askerleri vardı. orduları dağıtılmış tersanelerine girilmişti ama 19 Mayıs 1919 günü Samsun'dan bir umut doğdu. O umut yeşerdi büyüdü ve sonunda Kurtuluş Savaşı ile birlikte modern bir cumhuriyet oldu, Türkiye Cumhuriyeti oldu. Bazen moraliniz bozulabilir cumhuriyetin kurucularına hakaret ettiler, kurumları fethettiler, dönüştürdüler tıpkı Moğollar gibi istila ettiler, yağmaladılar. Limanlarını, PETKİM'ini, TÜPRAŞ'ını sattılar. İnsanları aşsız işsiz bıraktılar. Bayramları yasakladılar. Türk milletine sözümüzdür, coşkusuz kutlanan son 19 Mayıs olacak bu son. Aziz milletimiz umutlarınızı tazeleyin. Umutlarınızı yeşertin yeniden, eskiden olduğu gibi hep birlikte hep beraber bu ülkeyi yağmalatmayacağız. İki sözüm olsun size 1 PKK, FETÖ IŞID ya da başka terör örgütleri hangisi olursa olsun en kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz üstüne gideceğiz pazarlık etmeyeceğiz. İki, yolsuzluklar son bulacak bu topraklarda. Bu fakir, fukara milletin onun gelirine, hazinesine kimse göz koyamayacak. Bankaların, kurumlarının içinin boşaltılmadığı bir devlet olacağız. Her şey milletin gözü gönünde olacak" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti'li annelere sesleniyorum. Sizin çocuklarınız bizim çocuklarımız. Önce çocuklardan başlayacağız eğitimden. Benim ülkemin evlatları uluslararası sınavlarda sonuncu sırada. Alman, Fransız çocuğundan daha mı az zeki. Hayır. Eğitimi sil baştan yapacağız ama dayatma yapmayacağız. Ben cumhurbaşkanıyım istediğimi yaparım ister kindar nesil, ister solcu nesil yetiştiririm böyle bir şey yok. Eğitimde bir yıl içerisinde uzlaşacağız. AK Parti'lilerle, MHP'lilerle, İYİ Partililerle, HDP'lilerle, Saadet Partililerle ile uzlaşacağız. Eğitimde bir uzlaşma bir model. Sağlıklı nesiller yetiştireceğiz. Sarayın bahçesine kendisine organik besin yetiştirip, millete GDO'lu besin yedirmeyeceğiz. Kendisine sarayın bahçesinde bıldırcın yetiştirip, 20 günde büyümüş tavukları millete yedirmeyeceğiz. Milet ne yiyorsa cumhurbaşkanı da onu yiyecek. Bunu başarabiliriz, yapabiliriz. 'Tek dertleri beni indirmek' diyor. Vallahi değil, billahi değil. Derdim sen değilsin. Derdim millet."

İnce, cumhurbaşkanlığı döneminde cumhurbaşkanına hakaret suçunu kaldıracaklarını söyleyerek, "Gerek olmayacak. Çünkü ben millete hakaret etmeyeceğim, millet de bana hakaret etmeyecek. Sen millete, tezek, pislik çöplük demezsen millet de sana hakaret etmez" dedi. İnce, karara vardıklarını çiftçiye mazotu 3 liraya vereceklerini söyleyerek, "Geçen gün sayın Erdoğan'a soruyorlar 'Seçimi kaybedersiniz ne yapacaksınız?' 'A,B, C planlarım var' diyor. Acaba diyor millet de ne demek istedi. Bende dedim ki A Üsküdar'daki evine yerleşecek, B Urla'daki evine yerleşecek, C Rize'deki evine yerleşecek. Ama ona bir D seçeneği de ekleyebiliriz Sinop'a da yerleşebilir. Burası da güzelmiş. Siz istemiyorsanız ne yapayım E planı Yalova'ya gelsin" diye konuştu.

