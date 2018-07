Muharrem İnce, seçim sonuçlarını değerlendirdi

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Hatalarımı biliyorum. Apolet tartışmasını fazla uzattım, hata yaptım orada. Erdoğan 32 civarında, ben 107 miting yaptım. Yetmez, keşke geceleri de devam etseydim, daha fazla yapsaydım." dedi.

İnce, Habertürk Televizyonu'nun canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi sürecine ilişkin bir soruya cevap veren İnce, Kılıçdaroğlu'nun kendisini evine davet ederek, anketlerden kendisinin isminin çıktığını söylediğini ve böylece aday gösterildiğini anlattı.

Kampanya sürecinde gereken desteği görüp görmediği yönündeki soru üzerine Muharrem İnce, "Sayın Genel Başkan ile ilgili en ufak bir şikayetim yok. Gereken desteği her zaman verdi. Hiçbir şekilde kendisine haksızlık etmem, ne gerekiyorsa yaptı, sürekli aradı sordu. Hatta bazı şeyler vardı ki onlar ileride belki açıklanabilir. Hiçbir şekilde kendisine haksızlık etmem ama bazı illerde çok can sıkıcı şeyler oldu. Örgüte çok teşekkür ederim. Ufak bir iki can sıkıcı şey oldu o kadar." dedi.