Muharrem İnce: Seçimle gelen seçimle gider (2)

ÇORUM'DA KONUŞTU

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Amasya'daki mitingin ardından Çorum'a geçti. Muharrem İnce, Çorum'da Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşları selamladıktan sonra konuşma yaptı. 3 bin 500 yıllık bir medeniyetin kentinde olduğunu bildiğini söyleyen İnce, Mısır'da piramitlerin yapıldığı dönemde Çorum'da Hititler'in yaşadığını belirterek şöyle dedi:

"Eğer Türkiye'de insanlar piramitleri görmeye Mısır'a gidiyorsa mutlaka önce Çorum'a gelmelidir. Çünkü 3 bin 500 yıl önce orada kısasa kısas hangi suçu işlediysen, ne yaptıysan onunla sana karşılık verilirken, Çorum'da Hititler'de daha modern çağdaş olan tazminat yöntemi vardı. Acaba 3 bin 500 yıl sonra Çorum hak ettiğini alıyor mu? Havalanınız var mı? Havaalanı yapacağız. Demir yolunuz var mı? Demir yolunu yapacağız. 1990'lı yıllarda Denizli, Gaziantep, Kayseri, Çorum ne olarak anılıyordu; Anadolu Kaplanları ama siz geri kaldınız değil mi? Kaplan kükrüyor mu? Artık kaplanı yeniden kükreteceğiz Çorum'da."

SEÇİM MANİFESTOSU 19 MAYIS'TA

Seçim manifestosunu 19 Mayıs'ta Samsun'da açıklayacağını bildiren İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı adayı olarak size sözümdür. Geçen yıldan bu yana mazot ne kadar attı, buğday ne kadar attı, ona bakalım. Mazot 27 kat, buğday 11 kat arttı. Cumhurbaşkanı olduğumuzda çiftçiye mazotu 3 ila 3,5 lira arasında vereceğiz. Neden kesin bir rakam veremiyorsun derseniz söyleyeyim. CHP bir program açıklıyor, bir de cumhurbaşkanı adayı bir program açılıyor. Ben ayın 19'unda manifestomu Samsun'dan açıklayacağım. Ayın 24'ünde de Sayın Genel Başkanım açıklayacak. Benim çalıştığım ekonomist arkadaşlarla Genel Merkezdeki arkadaşlar arasında bir hesap anlaşmazlığı var. Ben diyorum ki 3 liraya verebiliriz mazotu; onlar diyor ki 3.5 liraya vereceğiz. Arada bir şey kalmadı halledeceğiz. Seçimden önce kesin rakamı söyleyeceğim. Ama 3 liranın altında olmayacak, 3,5 liranın da üstünde olmayacak."

'81 MİLYONUN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM'

4 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adaylığı açıklandığında ilk olarak parti rozetini çıkardığını söyleyen Muharrem İnce, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağını belirtti. İnce, şunları kaydetti:

"Ben artık sadece CHP'lilerin değil, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım, dedim. Gençler, evlatlarım, öğrencilerimiz, size sesleniyorum. Üniversite okurken 475 lira kredi alıyorsunuz. Okul bitiyor işsiz kalıyorsunuz, babanızdan harçlık alıyorsunuz. Size bağırıp çağıran bir cumhurbaşkanı değil, meydanlarda tezek, pislik diyen bir cumhurbaşkanı değil; meydanlarda size öğretmen ağabeyiniz gibi davranan birisi, sizin geleceğinizi düşünerek. 'Okul bitti kredi ne olacak?' İşe giremediğin takdirde o 475 lirayı iki yıl boyunca işsiz kaldığın sürece devlet sana ödeyecek, söz veriyorum. Her emekliye Ramazan ve Kurban bayramında bin lira dediler öylemi, doğru mu. Yalan. 300, 500, 700, bin lira alan var. Herkese bin lira yok. Teşekkür ederiz keşke öyle yapacaklarına herkese bin lira ödeseler."

'NEDEN 60 YAŞINI BEKLEYEYİM?'

Toplumda çok sayıda insanın sıkıntısı olduğuna dikkat çeken İnce, "Haksızlıklar var Türkiye'de. Subay emekli oluyor, tazminat alıyor; astsubay emekli oluyor, ona vermiyor. Neden vermiyorsun ona? Onlar bu memleketin evladı değil mi? Polislere öğretmene 3600'ü vermiyorsun. Kanayan bir yara emeklilikte yaşa takılanlar. 18 yaşında prim ödemeye başlamış, 30 sene ödemiş, yaşı gelmiş 48'e. Yapmış görevini yapmış 'Olmaz' diyor 60 yaşını bekleyeceksin. Neden 60 yaşını bekleyeyim? Onların da, hiç kimse unutmasın, bu sorunlarını en ufak bir zaman diliminde çözeceğiz" diye konuştu.

Milleti barıştırmak ve uzlaştırmak, bir büyük şemsiye altında toplamak istediğini dile getiren İnce, "Ben bu ülkede kavga istemiyorum. Bakın Fransa Kutsal Kitabımıza laf ediyor. Amerika ile problemler yaşıyoruz. İsrail Müslümanları katlediyor Filistin'de. Türkiye'nin iri, diri olması lazım, bir olması, beraber olması lazım. Önce bunu sağlayacağız. Kamuda yükselmek, komiser olmak için FETÖ'cü olmak gerekmeyecek. Kaymakam olmak için bilmem neci olmak gerekmeyecek. Adil, hakkaniyetli, eşitlikçi, liyakate dayalı kamuda yükselmeyi kuracağız. Herkes bilecek, diyecek ki 'Kardeşim ben doğru iş yaparsam okul müdürü olurum. Ben doğru çalışırsam genel müdür olurum. Ben doğru iş yaparsam vali olurum'. Herkes buna inanacak. Aidiyet duygusu artacak" dedi.

İnce, seçilmesi halinde, statlarda maç izlemek için kullanılan elektronik kart uygulamasını kaldıracağını belirterek, "Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda, stadyuma girdiğinde, AK Partililer de beni alkışlayacak merak etmeyin. Zorla güzellik olur mu? Biz bu milleti barıştıracağız. Zorla değil insanlara doğruları anlata anlata" diye konuştu.

'FASON ÇALIŞIYORUZ'

Türkiye'yi fason üretimden Ar-Ge ile kurtaracaklarını söyleyen Muharrem İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Gelişmiş ülkelerde enflasyon yüzde 3, Türkiye'de yüzde 11. 53 milyar dolar cari açığımız var. Gençlerde işsizlik oranı yüzde 20. Batıyoruz. Buradan nasıl kurtulacağız? Bir, kısa vadede Türkiye'yi hukuk devleti yapacağız. Türkiye'de herkes mahkemelere inanacak. Bunu başardıktan sonra liyakat sistemini kuracağız. İdeolojik saplantılarımıza esir olmayacağız. Özgür yurttaşlar yetiştireceğiz. Türkiye televizyon yapıyor. Bir televizyondan 10 euro kazanıyoruz. Bir otomobilden 100 euro kazanıyoruz. Fason çalışıyoruz. Bir işe yaramıyor. Çünkü marka bize ait değil, teknoloji, tasarım bize ait değil. Mercedes'i üretiyoruz ama bir Mercedes'ten 100 euro kazanıyoruz. Parayı yine Avrupa kazanıyoruz. Fason üretimden Ar-Ge ile çıkacağız. Gençleri tasarım ve teknoloji konusunda yetiştireceğiz. Marka olacağız. Marka olamadığınız zaman, dünyada 100 marka arasında bir tane Türk markası yok, marka olamadığınız zaman boşa çalışırsınız boşa. Markayı kim yapar? Kindar nesiller marka yaratamaz, özgür nesiller lazım bize, özgür. Gençler, evlatlarım cumhurbaşkanını eleştireceksiniz benim dönemimde. Cumhurbaşkanını eleştirdiniz diye sabahın 5'inde evinize polis gelmeyecek. Cumhurbaşkanı eleştiriden korkmayacak. Cumhurbaşkanı millete hakaret etmeyecek, millet de cumhurbaşkanına hakaret etmeyecek. 10 bin öğrenciyi her yıl yurt dışına göndereceğiz."

İnce, konuşmasında kendisine yer vermeyen bazı medya kuruluşlarına da tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı olarak adil bir yargı düzeni kuracağını dile getiren İnce, "Benim işim cumhurbaşkanı olarak adil bir yargı düzeni kurmak. O adil yargı düzeni ister beni yargılar ister Erdoğan'ı yargılar. Gerekirse beni de yargılar. Ama Çorumlulara söz veriyorum. Benim cumhurbaşkanlığımda bir salona girdiğimde yüksek yargıçlar ayağa kalkmayacak. Yüksek yargıçlar adalet dağıtacak" dedi.

Mitingde bal üreticisi Müslüm Toyran, bir kavanoz balı Muharrem İnce'ye hediye ederek, "Sesin açılsın cumhurbaşkanım. Açılsın ki halka daha iyi hitap edesin" dedi.