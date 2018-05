Muharrem İnce: Seçimle gelen seçimle gider

Gökhan İÇKİLLİ- Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA'da düzenlenen mitingde konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Erdoğan seçimi kaybedince gitmezmiş. Demirel ve Özal nasıl gittiyse Erdoğan da gider. 3 planı varmış. Bugün bazı militanlar, 'Özal öldürülmüş o mesajı vermişim' diyor. Bu kafayı nereden buluyorlar? Ben demokrasiden bahsediyorum. Seçimle gelen seçimle gider" dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Amasya’da miting gerçekleştirdi. Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cumhurbaşkanlığı kampanyası için Amasyalı vatandaşlardan destek isteyen Muharrem İnce, "Türkiye’de ilk kez bugün Amasya’dan bütün milletimize sesleniyorum. Bir kampanya yapıyoruz. Yeni düzenlemelere göre cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız bir kampanya yürütüyor. Cumhurbaşkanı adayı bir hesap numarası açıyor ve bağış topluyor. Oradan da harcama yapıyor. İstanbul’dan bir uçak kiraladık ve buraya geldik. Bu uçak su yakmıyor, benzin yakıyor. Bende para yok. Ben sadece bir cumhurbaşkanı adayıyım. Parayı nereden bulacağız? Parayı sizden bulacağız. Ateşleyin bakayım. Herkes para yatırsın. Tamam mı yatıracak mısınız? Fırına odun atın biraz. 5 lira yatırın, 10 lira yatırın, 20 lira yatırın. Sizin desteğinizle yapacağız. Bir taraftan devletin gücüyle yapılan kampanya, bir taraftan da milletin gücüyle yapılacak kampanya. Milletin gücü devletin gücünü yenecek" dedi.

Dün bir televizyondaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getiren İnce, "Erdoğan seçimi kaybedince gitmezmiş. Demirel ve Özal nasıl gittiyse Erdoğan da gider. 3 planı varmış. Bugün bazı militanlar 'Özal öldürülmüş o mesajı vermişim' diyor. Bu kafayı nereden buluyorlar? Ben demokrasiden bahsediyorum. Seçimle gelen seçimle gider" diye konuştu.

'ABD’YE VE İSRAİL’E MEYDAN OKU YANINDA DURACAĞIM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ve İsrail’e karşı dik durması durumunda yanında olacağını belirten İnce, "Müslümanlar bu mübarek günde ABD ve İsrail işbirliği ile katlediliyor. Bu politikayla buna 'Dur' demek lazım. 2013 yılında Erdoğan Gazze'ye gideceğini söyledi. Gazze'ye gidemedi ama Gebze7ye gitti. Size söz veriyorum. Allah'ın izni ile Cumhurbaşkanı olduğumda Gazze'ye gideceğim. Erdoğan'a 'İsrail mallarını boykot et' diyoruz, 'Edemem' diyor, 'ABD mallarını alma' diyoruz, 'Yapamam' diyor. 'Petrol taşımacılığı yapma' diyoruz, 'Yapamam' diyor. Ne yapacaksın İsrail'e karşı? Sen bunların hiçbirini yapmıyorsun. Sadece miting yapacak. Yapacağı tek şey miting. Çünkü derdi Filistin'deki Müslümanlar değil, derdi 24 Haziran'daki seçim. Amasya'dan sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni şu anda sen yönetiyorsun. Ben de adayım. Filistin konusunda ABD'ye İsrail'e dik dur, söz veriyorum yanında duracağım. Ama şöyle yapma, Mavi Marmara'da olduğu gibi 'Bana mı sordunuz' deme. İnsanları yarı yolda bırakma. Meydan oku yanında duracağım" dedi.

'3 AYDA YARGIYI DÜZELTECEĞİM'

24 Haziran’da Cumhurbaşkanı olduğunda 3 ay içerisinde yargıyı düzelteceğini söyleyen İnce, "3 ay içerisinde yüksek yargı tarafsız bağımsız olacak. Yani ABD, yani AB, Türkiye'nin demokrasini esas alarak 'Sizde yargı düzgün değil' diyemeyecek. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı olduğumda 3 ayda yargıyı düzelteceğim. Sonra ABD’ye döneceğim. 'Yargıyı düzelttik, şimdi senden FETÖ'yü istiyorum' diyeceğim. 24 Aralık Hristiyanların noel günü, bu mübarek ramazan gününde söz veriyorum. Seçimden 3 ay sonra Cumhurbaşkanı olduğumda ABD'ye diyeceğim ki 'FETÖ'yü iade et, 24 Aralık’ta İncirlikte ABD askerlerin noeli Washington'da kutlamasın.' İster iade et, isterse noelde ABD'de olsunlar."

'CIVIK ORTAMDAN KURTULACAĞIZ'

Polislere de sendika hakkı tanıyacaklarını belirten İnce, "Öğretmenlerin 3600 sorununu çözdüğümüzde 200 bin öğretmen emekli olacak ve yerine gençler gelecek. Polislere sendika hakkı vereceğiz. Bütün bunları başaracağız. Ekonomimiz kötü. Dün Merkez Bankası Başkanı'nı AK Parti Genel Merkezi'ne çağırdılar. Yanlış. Merkez Bankası bağımsız. Nasıl olurda sen Merkez Bankası Başkanı'nı bir parti genel merkezine çağırırsın. Çağırırsan dış dünya, dış sermeye sana güvenmez. Uluslararası sermaye güvenli bir liman ister. Dolar geldi 4,5'e, Euro geldi 5,5'e. Binali Yıldırım'a söylüyorlar 'Dolar yükseldi ne diyorsun?', o da 'Dolsa ne olur dolmasa ne olur.' Önce bu cıvık ortamdan kurtulacağız. Önce devlet adamı gibi davranacağız" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Uzun vadede Türkiye’yi nasıl kalkındıracağız. AK Parti'nin son 16 yılda en kötü yaptığı şey, biri dış politikadır, diğeri eğitimdir. Yol yaptı ama kalitesiz yaptı çöküyor. Hastane yaptı ama hemşire yok. Havalimanı yaptı ama uçmasan parasını ödüyorsun. Köprü yaptı ama geçmesen de parasını ödüyorsun. Şimdi soruyor; ‘Ey CHP sen hiç köprü yaptın mı?’ diye. Şimdi ben soruyorum 'Ey Erdoğan sen hiç şeker fabrikası yaptın mı, ey Erdoğan sen hiç TEKEL yaptın mı, sen hiç TÜPRAŞ yaptın mı?' Hep sattın."

'ÇOCUKLARIMIZ KANA KANA SU İÇECEK'

Çocukların artık kana kana okulların çeşmesinden su içebileceğini dile getiren İnce, "Çocuklarımızı iyi eğiteceğiz. Size fizik öğretmeni Muharrem İnce olarak söz veriyorum. AK Partili anneler ve bacılar size sesleniyorum. Ben ilkokula giderken susadığımda musluğu açar kana kana su içerdim. Şimdi bizim çocuklarımız okulda 3 TL'ye su içiyor. Bütün anneler size söz veriyorum. Çocuklarınız okulda kana kana su içecekler. Bu ülkenin evlatlarını iyi yetiştireceğiz. Onları geleceğe hazırlayacağız. Birileri meydanlarda tezek diyecek ben gelecek diyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nde üniversite öğrencileri dahil, öğrenci kimliğini gösteren herkes bütün müzelere bedava girecek" dedi.

ÖĞRENCİLERE BİN TL BURS

Öğrencilere 19 Mayıs ve 29 Ekim’de toplam bin TL burs vereceğini belirten İnce, "Vatanın ve milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlığı kurtaracaktır. Bu milli ruhu, bu cumhuriyet ruhunu yeniden diriltebilmek için bu ülkenin bütün üniversite gençlerine 19 Mayıs’ta gençlik bursu, 29 Ekim’de Cumhuriyet bursu olmak üzere 500’er yüz TL’den toplam bin TL Türkiye Cumhuriyeti Devleti verecek. Bu parayı CHP vermeyecektir. Bu parayı Muharrem İnce vermeyecektir. Bu parayı milletten topladığımız vergilerden Türkiye Cumhuriyeti Devleti verecektir. Gençler, öğrencilerim, evlatlarım, kardeşlerim size söz veriyorum her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Evlatlarımız okuyacak. O çocuklar memleket aşkı ile gelecek ve ülkemizi kalkındıracak" dedi.

Şu anda Türkiye’nin dışarıda itibarının sıfıra indiğini söyleyen İnce, "Herkesle kavgalıyız. Türkiye'nin mahkemelerine Fransa güvenmiyor, İngiltere güvenmiyor, Almanya, ABD güvenmiyor. Çünkü Türkiye’deki mahkemelerin talimatla çalıştığını biliyor. Güven duymayınca Türkiye’ye yatırım yapmıyor. Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığında yargı tarafsız olacak. Dolayısıyla güven vereceğiz. Güven verince Türkiye’ye yatırım gelecek ve ekonomi ile Merkez Bankası'na, bütün kuruluşlara bürokrat atarken, sağcı mı solcu mu diye bakmayacağım. Ehliyeti var mı ona bakacağım. Bu işi yapabilir mi ona bakacağım. Bunu yaptığımda işler düzelecek” diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI OLDUKTAN BİR GÜN SONRA OHAL’İ KALDIRACAĞIM'

Cumhurbaşkanı olduğunun ertesi günü OHAL’i kaldıracağının sözünü veren İnce, "Erdoğan diyor ya 'Tek dertleri beni indirmek’. Benim öyle bir derdim yok. Benim derdim doları, faizi, euro’yu, benzini, mazot fiyatını indirmektir. Sen oradan indiğinde mazot fiyatı iniyorsa, benzin iniyorsa, faiz iniyorsa, işsizlik iniyorsa sende in be kardeşim ne olacak. OHAL ilan ettiklerinde Dolar 3,02’iydi. Bugün 4,47. Bu OHAL neye yarıyor. Çiftçiye bir yararı var mı, emekliye bir yararı var mı? Bir tek Recep Tayyip Erdoğan’a yararı var. Size söz veriyorum. 24’ünün akşamı Muharrem İnce cumhurbaşkanı mazbatasını alsın, yemin törenini yapsın bir gün sonra OHAL kalkacak. 16 senedir Türkiye’yi yöneten bir iktidar var. Tek kişi karar veriyor. Şu anda 2019 bütçesini tek başına yapabilir. Allah'ın izni ile cumhurbaşkanı olduğumda tek başıma bütçe yapmayacağım. O yetkiyi kullanmayacağım. TBMM’ye iade edeceğim. Bana soruyor ‘Parayı nereden bulacaksın’ diye. Suriyelilere 40 milyar dolar para harcandı. Yani ev yapsaydık, konut yapsaydık 2 milyon konut yapardık. 2 milyon aileyi ev sahibi yapardık. Bir tane yaptıkları saray 2 milyar dolar. O sarayla ev yapsaydık 100 bin ev yapardı. Sen saraya 2 milyar doları nereden bulduysan, Suriyelilere 40 milyar doları nereden bulduysan bende oradan bulacağım" dedi.

'ONLARIN ÇILGIN PROJESİ KANAL AÇMAK BENİMKİSİ HUZUR'

Sloganlarının 3B olduğunu belirten İnce, "Onların çılgın projeleri kanal açmaksa, benim çılgın projem huzur. Bu medya dünyada ne kadar yabancı basın varsa geldi röportaj yaptı. Ama Türkiye’dekiler gelemiyor. Şimdi dün uyardım. Bugün Amasya mitingini vermeyenlerin önümüzdeki hafta televizyon kanallarının önünde miting yapacağım. Şimdi çıkarın telefonlarınızı canlı yayın yapalım. Bu da dünyada bir ilk. Türkiye'yi 3B ile buluşturacağız. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Adil bölüşeceğiz. Sloganımız 3B bunu birlikte başaracağız. Kendimi sizlere emanet ediyorum. 24 Haziran’dan sonra saraya falan gelmeyin orada oturmayacağım. Birde ben 14 sene Ankara da kirada oturdum. Yeni 1,5 sene oldu ev aldım. Evime doyamadım. Evimde oturacağım. Yalnız bu kadar da kalabalık eve sığmaz haberiniz olsun."