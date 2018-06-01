Muharrem İnce, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret ederek dua okudu.
Bozüyük ilçesinde şehit Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir'in cenaze töreninde yakınlarına başsağlığı diledikten sonra Bilecik'e geçen Muharrem İnce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen miting öncesinde Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti. CHP Bilecik Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün ile birlikte türbede dua eden Muharrem İnce, türbe çıkışında vatandaşların isteğini kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. İnce daha sonra mitingin olduğu Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda gitti.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nasuhi Güngör'ün Yenilikçi Hareket kitabı hakkında ilk kez konuştu!
Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü
4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç
Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Recep Akdağ: Muharrem İnce çok ayıp ediyor
CHP'li Barış Yarkadaş'ın babaannesi hayatını kaybetti! Ecevit'e 'Karaoğlan' lakabını vermişti
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Okuyucu Yorumları 0 yorum