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Muharrem İnce Silivri'de konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 01:04 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP)'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Silivri'de gece mitinginde konuştu.

Muharrem İnce Silivri'de konuştu

Mehmet İlkay ÖZER-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi (CHP)'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Silivri'de gece mitinginde konuştu.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Silivri'de düzenlenen gece mitinginde konuştu. İnce, Silivri Atatürk Meydanı'ndaki yaptığı konuşmada, "Türkiye'ye bir mutluluk, huzur, barışma, ekonomik büyüme, adil bölüşme vadediyorum. Ben bunları söylerken 60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm geliri diyorum" ifadelerini kullandı.
İnce, "Her mahalleye bir kıraathane açacakmış. Kıraathanede çaylar beleşmiş. Kekler de beleşmiş. Oralarda oturacaksınız. Yani ne diyor biliyor musunuz? Ben size iş bulamam' diyor. 'Ben sizi iş sahibi yapamam ancak bir çayla bir kek veririm' diyor" şeklinde konuştu.

DOLAR 8-10 LİRA OLACAK
İnce, "Dünyada Nobel ekonomi ödülünü alan ilk kişi bir fizikçidir. Matematik bilen adam ekonomiyi yönetir hiç merak etmeyin" diye konuştu. Bir Afrika sözünden bahseden İnce, "Eğer zebra, tavşan, kaplan, aslan, geyik hepsi aynı tarafa doğru kaçıyorsa, o ormanda yangın çıkmıştır. Türkiye'de büyük problemler var. Durup dururken ne oldu da erken seçime gittiler? Ne diye erken seçime gittiler? Bir ekonomik kriz kapıda, geliyor. Erdoğan seçilirse dolar 8-10 lira olacak" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 LİRA OLACAK
"Türkiye'nin yeni bir umuda, yüze, iddiaya ve cumhurbaşkanına ihtiyacı var" diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'de tarım alanlarını, meraları, insan kaynaklarını atıl durumdan alıp işlevsel hâle getireceğiz. Türkiye'de hukuku tesis edeceğiz. Bağımsız, güven duyulan mahkemeler olacak. Türkiye'nin eğitimi çağdaş olacak. Geleceğe güvenle bakacak gençlerimiz. Meydanlarda uzay madenciliği, kuantum, endüstri 4.0, üretim ekonomisi, fabrika, gençlere iş diyoruz. Emekliye asgari ücret tutarında Ramazan ve Kurban bayramında maaş diyoruz. Mülakatı kaldıracağız, öğretmene, polise 3 bin 600 ek gösterge vereceğiz. En düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. Özgür gençler yetiştireceğiz."

(FOTOĞRAF)

Muharrem İnce Silivri'de konuştuMuharrem İnce Silivri'de konuştuMuharrem İnce Silivri'de konuştuMuharrem İnce Silivri'de konuştu

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