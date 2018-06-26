Muharrem İnce: Teşekkür için gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim

ANKARA (DHA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twıtter adresinden, "'Hepimizin Cumhurbaşkanı' adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim" paylaşımında bulundu.

